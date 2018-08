Nelson Chamisa rejette la «fausse» victoire d'Emmerson Mnangagwa

Le chef de l’opposition au Zimbabwe et candidat malheureux à la présidentielle Nelson Chamisa a rejeté vendredi la victoire du chef de l’État sortant Emmerson Mnangagwa, jugeant « faux » les résultats officiels de cette première élection depuis la chute du président Robert Mugabe en novembre.

Selon des résultats annoncés dans la nuit de jeudi à vendredi par la commission électorale (ZEC), Emmerson Mnangagwa a remporté de justesse au premier tour la présidentielle avec 50,8 % des voix, devant Nelson Chamisa (44,3 %) dans un climat tendu.

Mercredi, lors de la répression d’une manifestation de l’opposition, au moins six personnes avaient été tuées à Harare.

Nelson Chamisa, qui n’a cessé pendant la campagne d’accuser la ZEC de partialité, a sans surprise dénoncé les résultats parlant de « scandale » et « faux résultats non vérifiés ».

« Le degré d’opacité, le manque de vérité, la décomposition morale et l’absence de valeurs sont confondants », a-t-il ajouté sur Twitter.

The ZEC scandal of releasing unverified fake results is regrettable.ZEC denied our election agent access to results be4 announcement.ZEC must release proper & verified results endorsed by parties.The level of opaqueness, truth deficiency, moral decay & values deficit is baffling.