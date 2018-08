Oui référendaire au président comorien

Moroni — Les Comoriens ont approuvé à une écrasante majorité de plus de 92 % une réforme constitutionnelle très controversée qui permet au président de briguer un deuxième mandat d’affilée, selon les résultats officiels d’un référendum organisé lundi et boycotté par l’opposition. La participation au référendum, organisé dans le petit archipel de l’océan Indien à l’histoire politique mouvementée, a été de 63,9 %. L’opposition, qui a jugé le référendum « illégal », a dénoncé un référendum fait « sur mesure » pour le président Azali Assoumani, un ancien putschiste élu en 2016 à la fonction suprême. La réforme plébiscitée lundi renforce ses pouvoirs, en lui permettant de briguer deux mandats de cinq ans consécutifs, contre un seul actuellement. La réforme supprime aussi les trois postes de vice-président et la Cour constitutionnelle, plus haute instance judiciaire. Elle fait également de l’islam la « religion d’État » de ce pays de moins de 800 000 habitants, à 99 % musulmans.