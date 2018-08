Au Zimbabwe, l'opposition revendique la victoire

Photo: Marco Longari Agence France-Presse

Harare — L’opposition au Zimbabwe a revendiqué mardi la victoire de son candidat Nelson Chamisa dès le premier tour de la présidentielle face au chef de l’État sortant, Emmerson Mnangagwa, provoquant la colère du gouvernement, qui a menacé d’arrestations ceux qui annoncent des résultats alors que le décompte traîne en longueur. Lundi, les Zimbabwéens se sont rendus en masse et dans le calme aux urnes pour élire leurs président, députés et conseillers municipaux, lors des premiers scrutins depuis la chute de Robert Mugabe, tombé en novembre après trente-sept ans au pouvoir. « Les résultats montrent au-delà de tout doute raisonnable que nous avons gagné les élections et que le prochain président du Zimbabwe est Nelson Chamisa », a déclaré un haut responsable du MDC, Tendai Biti, expliquant se baser sur les informations des agents électoraux du parti.