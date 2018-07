Soupir de soulagement au Mali

Bamako — Les autorités et la classe politique maliennes saluaient lundi la tenue du premier tour de l’élection présidentielle, malgré la perturbation du scrutin par des attaques dans le centre et le nord du pays et une participation qui s’annonce modeste. Les premiers résultats n’étaient pas attendus avant mardi ou mercredi, les résultats officiels provisoires l’étaient d’ici vendredi, avant un éventuel second tour le 12 août. La communauté internationale, présente militairement avec la force française Barkhane, qui a pris le relais de l’opération Serval, et avec les Casques bleus, attend du vainqueur une relance de l’accord de paix signé en 2015 par le camp gouvernemental et l’ex-rébellion à dominante touarègue, dont l’application accumule les retards.