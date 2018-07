Des élections «sur le point d’être frauduleuses» au Zimbabwe

Harare — Les élections présidentielle et législatives du 30 juillet au Zimbabwe, les premières depuis la chute de Robert Mugabe en novembre, sont « sur le point d’être frauduleuses », a dénoncé mercredi le chef de l’opposition, Nelson Chamisa. « Il est évident que la ZEC [commission électorale] est partiale […] La ZEC a choisi de jeter le sifflet de l’arbitre et de soutenir l’équipe d’Emmerson Mnangagwa [le chef de l’État actuel] », a dénoncé le principal candidat de l’opposition à la présidentielle et chef du Mouvement pour un changement démocratique (MDC). Il a toutefois exclu de se retirer de la course. « Mnangagwa sait que la défaite lui pend au nez. On va se rendre en nombre aux urnes et battre Emmerson Mnangagwa », a-t-il déclaré.