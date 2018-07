Vers un pluralisme politique en Éthiopie?

Johannesbourg — L’Éthiopie, gouvernée depuis des années par la même coalition, n’a « pas d’autres choix » que d’établir le pluralisme politique, a affirmé le nouveau premier ministre, Abiy Ahmed, dimanche. Cette déclaration, publiée sur Twitter, a été faite durant une rencontre rassemblant des leaders de plus d’une cinquantaine de partis nationaux et régionaux qui avaient réclamé des changements à la loi électorale éthiopienne. Le pluralisme politique exigerait des institutions solides qui respectent les droits de la personne et la loi, a indiqué M. Abiy, selon son chef de cabinet, Fitsum Arega. Le premier ministre a récemment annoncé le respect d’un traité de paix ayant permis à l’Éthiopie de rétablir ses relations diplomatiques avec l’Érythrée, sa rivale de longue date.