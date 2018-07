Nigeria: Boko Haram s’empare d’une importante base militaire

Kano — Des combattants de Boko Haram ont envahi samedi une base militaire forte de plus de 700 soldats dans l’État de Yobe (nord-est), région frontalière du Niger, où une centaine de jeunes filles avaient été enlevées plus tôt cette année. Il s’agit de la deuxième attaque d’envergure en deux jours des djihadistes affiliés à l’organisation État islamique contre les forces nigérianes dans le nord-est du pays, région pourtant entrée dans une « phase de stabilisation postconflit », selon le président Muhammadu Buhari. Par ailleurs, vingt-trois soldats nigérians sont toujours portés disparus après être tombés vendredi dans une embuscade de Boko Haram dans l’État voisin de Borno. L’insurrection de Boko Haram visant à établir un califat islamique dans le nord du Nigeria a fait au moins 20 000 morts et plus de 2,6 millions de déplacés.