Plus de 10 000 combattants djihadistes en Afrique

Skhirat — Quelque 10 000 combattants du groupe État islamique (EI) et d’al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) se trouvent actuellement sur le continent africain, a affirmé mardi le ministre des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Bourita, après une réunion de la coalition internationale antidjihadiste. « Dans le cadre de l’évolution de la stratégie du groupe État islamique, l’Afrique est parmi les zones les plus ciblées », avec « des zones de vulnérabilité exploitées par la nébuleuse terroriste », a dit le ministre marocain, en utilisant un acronyme en arabe du groupe EI. Il a appelé à une synergie entre les pays africains et la coalition internationale dirigée par les États-Unis, dont les directeurs politiques étaient réunis mardi à Skhirat, près de Rabat. Hors Syrie, Irak et Afghanistan, le continent africain déplore subir le plus grand nombre d’attentats et que « le nombre des victimes [soit] plus grand que sur le continent européen », a insisté M. Bourita au cours d’un point de presse avec Brett McGurk, l’envoyé spécial du président Donald Trump auprès de la coalition internationale.