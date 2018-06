Visite historique d’une délégation érythréenne en Éthiopie

Addis-Abeba — Éthiopie et Érythrée ont vanté les mérites de la paix mardi à Addis-Abeba, lors de la visite historique d’une délégation gouvernementale érythréenne destinée à mettre un point final à la guerre et à des décennies d’hostilité entre les deux voisins de la Corne de l’Afrique. Inimaginable il y a encore quelques semaines, l’envoi de cette délégation a été décidé par le président érythréen Issaias Afeworki à la suite d’une ouverture du régime éthiopien et de son premier ministre réformateur Ahmed Abiy. Le chef d’État éthiopien de 42 ans a pris ses fonctions en avril et a depuis amorcé un train de réformes sans précédent depuis plus de 25 ans dans le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique. L’Éthiopie et l’Érythrée se sont livré de 1998 à 2000 une meurtrière guerre conventionnelle, avec chars d’assaut et tranchées, qui a fait quelque 80 000 morts.