L’Afrique du Sud lance une grande réforme de son système de santé

Photo: Mujahid Safodien Agence France-Presse

Pretoria — L’Afrique du Sud a dévoilé jeudi un projet d’assurance médicale universelle destiné à améliorer l’accès de sa population la plus pauvre à des soins de qualité, dans un des pays les plus inégalitaires au monde. « Tous les citoyens sud-africains doivent avoir accès aux secteurs public et privé de santé », a déclaré le ministre de la Santé, Aaron Motsoaledi, qui a promis « une réorganisation massive » de l’ensemble du système de santé. Cette « Assurance médicale nationale », ainsi qu’elle a été baptisée, sera financée par les cotisations patronales et salariales et doit être opérationnelle d’ici 2026. Le nouveau système doit réduire le fossé entre les Sud-Africains les plus riches, qui ont accès à une excellente médecine privée, et les pauvres, qui dépendent souvent d’établissements publics mal équipés et en sous-effectifs, a expliqué M. Motsoaledi lors d’une conférence de presse à Pretoria.