Zimbabwe: le Parlement renonce à entendre Mugabe sur les diamants

Harare — Le Parlement du Zimbabwe a renoncé pour l’instant à entendre l’ex-président Robert Mugabe sur la « disparition » sous son règne de milliards de dollars de revenus tirés de la vente de diamants, a-t-on appris mardi de source parlementaire. Ces dernières semaines, l’ancien chef de l’État a snobé à trois reprises une invitation à témoigner devant la Commission parlementaire des mines et de l’énergie. « Une nouvelle commission sera constituée après les élections [du 30 juillet] et ce sera à elle de décider de le convoquer ou non », a déclaré à l’AFP un élu sous couvert de l’anonymat. Le Zimbabwe vote le 30 juillet pour élire ses députés et son président, huit mois après la démission de M. Mugabe.