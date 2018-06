Burundi: Nkurunziza prétend qu’il ne se représentera pas en 2020

Gitega —Le président du Burundi, Pierre Nkurunziza, a annoncé jeudi qu’il ne sera pas candidat à sa succession en 2020, une surprise de taille au moment où le pays vient d’adopter une nouvelle Constitution lui permettant de se maintenir au pouvoir jusqu’en 2034. Lors de sa réélection controversée en juillet 2015, il avait promis que ce serait son dernier mandat. « En tant que Guide du CNDD-FDD [parti au pouvoir], je voudrais annoncer que je ne reviendrai pas sur ma parole », a-t-il affirmé jeudi. Le Burundi est plongé dans une grave crise politique depuis l’annonce de la candidature de M. Nkurunziza à un troisième mandat, en avril 2015. Les violences qui ont accompagné cette crise ont fait au moins 1200 morts et plus de 400 000 réfugiés entre avril 2015 et mai 2017, d’après les estimations de la Cour pénale internationale (CPI), qui a ouvert une enquête.