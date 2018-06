Nigeria: au moins 13 morts dans des attaques dans le centre du pays

Makurdi — Au moins 13 personnes ont été tuées dimanche au cours de deux attaques distinctes dans l’État de Benue, dans le centre du Nigeria, une zone en proie à de violents affrontements entre agriculteurs et éleveurs, a-t-on appris de source officielle et auprès d’habitants. Lors de la première de ces attaques, survenue pendant la nuit de samedi à dimanche, des hommes armés soupçonnés d’être des éleveurs ont fait irruption dans le village de Tseadough, dans le district de Kwande, tuant sept personnes, dont des femmes et des enfants, et enlevant une femme enceinte. Les assaillants ont brûlé plusieurs maisons, a-t-il ajouté.