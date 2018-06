L’Algérie en colère contre le Parlement européen

Alger — L’ambassadeur de l’Union européenne (UE) en Algérie a été convoqué dimanche au ministère algérien des Affaires étrangères, après la diffusion d’une vidéo hostile au président Abdelaziz Bouteflika, tournée selon Alger dans les locaux du Parlement européen à Bruxelles. L’ambassadeur John O’Rourke s’est vu signifier la « réprobation et l’indignation » des autorités algériennes, après la publication sur Internet de cette vidéo « attentatoire aux symboles de l’État algérien », a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Selon lui, l’enregistrement en question « a été réalisé dans des installations officielles du Parlement européen, en utilisant et en détournant abusivement des symboles de l’UE pour porter gravement atteinte à l’honneur et à la dignité des institutions » de l’Algérie. Interrogée par l’AFP, la délégation de l’UE en Algérie a confirmé la convocation de son ambassadeur, mais n’était pas en mesure de dire si la vidéo incriminée avait été tournée ou non dans les locaux du Parlement européen.