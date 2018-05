Présidentielle fixée au 30 juillet au Zimbabwe

Harare — Les premières élections présidentielles et législatives de l’après-Mugabe auront lieu le 30 juillet au Zimbabwe, avec pour grand favori son successeur et ancien proche collaborateur Emmerson Mnangagwa. Un éventuel second tour de la présidentielle a été programmé le 8 septembre. Ancien vice-président du pays tombé en disgrâce, M. Mnangagwa a succédé en novembre dernier à Robert Mugabe, contraint à la démission par un coup de force de l’armée et de son parti après avoir régné sans partage sur le pays depuis son indépendance en 1980. Sauf énorme surprise, il devrait l’emporter, très probablement dès le premier tour, face à une opposition orpheline de son chef historique, Morgan Tsvangirai, décédé en février.