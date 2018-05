La justice tunisienne se penche sur les crimes de Ben Ali

Photo: Stringer Agence France-Presse

Gabès — Le procès pour le meurtre d’un opposant sous la dictature de Zine el-Abidine ben Ali s’est ouvert mardi en Tunisie, une première dans le cadre du processus de justice transitionnelle instauré après la révolution de 2011. Kamel Matmati, un membre du mouvement islamiste Ennahda alors réprimé par le régime, a été arrêté le 7 octobre 1991 à Gabès (sud) et torturé à mort en prison peu après. Sa famille l’a longtemps considéré comme disparu et n’a toujours pas récupéré son corps. Sept ans et demi après la révolution, le procès s’est déroulé dans une salle comble, mais en l’absence des accusés. Après une journée d’audience émouvante, qui a permis d’éclairer les exactions policières, la cour a fixé la prochaine audience au 10 juillet.