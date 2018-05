Ebola: le bilan grimpe à 27 morts en RDC

Kinshasa — Une personne contaminée par le virus Ebola est décédée à Mbandaka, portant à 27 le nombre total des morts depuis le début de l’épidémie déclarée il y a deux semaines en République démocratique du Congo, ont annoncé mardi les autorités congolaises et l’OMS. Nous avons enregistré « un décès d’un cas confirmé à Wangata » dans Mbandaka, ville de 1,2 million d’habitants située à 700 km de Kinshasa, a indiqué le ministère de la Santé congolais dans un communiqué. Les autorités congolaises et l’OMS ont lancé lundi « une vaccination ciblée » contre la maladie à Mbandaka, dans le nord-ouest du pays, touchée par l’épidémie. Les premiers vaccins ont été administrés à une dizaine de soignants. Cette campagne est la neuvième depuis l’apparition de la maladie sur le sol congolais en 1976. La dernière avait eu lieu en 2017 et avait officiellement tué quatre personnes.