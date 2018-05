Présidentielle au Mali: l’ex-premier ministre Modibo dans la course

Photo: Issouf Sanogo Agence France-Presse

Bamako — L’ancien premier ministre malien Modibo Sidibé (2007-2011) s’est lancé dans la course à l’élection présidentielle prévue le 29 juillet, au lendemain de la candidature du chef de file de l’opposition Sou- maïla Cissé et en attendant l’officialisation de celle du président, Ibrahim Boubacar Keita. Modibo Sidibé, 65 ans, avait terminé quatrième en obtenant près de 5 % des voix au premier tour en 2013. La « défense et la sécurité » du Mali seront au cœur de ses préoccupations s’il est élu, a-t-il dit. Une douzaine de candidats se sont déjà décla- rés pour la présidentielle. L’actuel président, Ibrahim Boubacar Keita, n’a pas encore confirmé sa candidature.