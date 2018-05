Une femme fait une percée historique en Gambie

Banjul — Une femme d’affaires de 46 ans, Rohey Malick Lowe, a été élue samedi mairesse de la capitale gambienne, Banjul, devenant la première femme portée à la tête d’une municipalité dans l’histoire politique de ce petit pays d’Afrique de l’Ouest. Lors de ce scrutin, le Parti démocratique unifié (UDP), dont est issu l’actuel président Adama Barrow et pour lequel Mme Malick Lowe était candidate, a renforcé son assise sur le pouvoir, un peu plus d’un an après le départ de l’ex-homme fort du pays, Yahya Jammeh. L’UDP a remporté sept des huit municipalités que compte le pays, contre un pour le Congrès démocratique de Gambie (GDC). L’UDP avait déjà remporté la majorité absolue des sièges lors des législatives d’avril 2017 et était sorti vainqueur dans une majorité des 120 circonscriptions lors de l’élection des conseillers municipaux le 12 avril.