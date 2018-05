La rupture d’un barrage cause la mort de plus de 40 personnes au Kenya

Photo: Tony Karumba Agence France-Presse

Au moins 41 personnes, dont 20 enfants, sont mortes à la suite de la rupture mercredi soir d’un barrage dans le centre du Kenya. Le pays, qui sort d’une sécheresse aiguë, est depuis mars et le début de la longue saison des pluies soumis à de fortes précipitations qui ont entraîné des inondations causant la mort de quelque 170 personnes. Mercredi, vers 21 h, le barrage privé Patel, situé dans la commune de Solai près de la ville de Nakuru (environ 160 km au nord de Nairobi), a cédé et ses eaux ont balayé les modestes habitations de cette zone rurale. Le barrage était utilisé pour l’irrigation et entouré d’habitations de fortune d’ouvriers agricoles employés dans les exploitations environnantes.