Nouvelle épidémie d’Ebola en RDC

Kinshasa — Les autorités congolaises et leurs partenaires organisaient mercredi la réponse face à la nouvelle épidémie de fièvre hémorragique Ebola qui s’est déclarée dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo et qui a déjà fait 17 morts. L’Organisation mondiale de la Santé « a débloqué un million de dollars » pour « stopper la propagation d’Ebola dans les provinces et les pays voisins », a indiqué un représentant de l’agence humanitaire des Nations unies (Ocha) à la presse. Il s’agit de la neuvième épidémie d’Ebola sur le territoire de l’actuelle RDC. La dernière épidémie remonte en 2017.