Libye: 12 morts dans un attentat du groupe EI

Photo: Mahmud Turkia Agence France-Presse

Tripoli — Deux kamikazes du groupe djihadiste État islamique (EI) ont attaqué mercredi le siège de la Commission électorale à Tripoli, tuant douze personnes et faisant sept blessés, au moment où la communauté internationale appelle de ses voeux des élections en 2018 pour sortir la Libye de l’anarchie. Les assaillants ont ouvert le feu sur les gardes et les fonctionnaires, avant de se faire exploser, a indiqué le ministre de l’Intérieur, Abdessalam Achour. Selon des témoins, des tirs et au moins deux explosions ont été entendus aux abords du siège de la HNEC, autour duquel un périmètre de sécurité a été installé. Le siège de la HNEC a pris feu et a été gravement endommagé, mais son président, Imed al-Sayeh, a assuré qu’une copie de la base de données des électeurs était « sauvegardée en lieu sûr ». « La commission est toujours capable d’organiser n’importe quel scrutin. » Dans un communiqué, le gouvernement d’union nationale (GNA) a dénoncé une « attaque terroriste et lâche », affirmant son « engagement à [respecter] le processus démocratique pour la tenue des élections afin de mener la Libye à bon port ».