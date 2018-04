Qu’a fait Mugabe avec les diamants?

Harare — L’ex-président zimbabwéen Robert Mugabe, qui a dirigé d’une main de fer son pays pendant trente-sept ans, a été convoqué par le Parlement pour le 9 mai afin de rendre des comptes sur « la disparition de diamants d’une valeur de 15 milliards de dollars », selon un député. La commission parlementaire responsable des Mines et de l’Énergie, réunie jeudi, a « fixé au 9 mai la date » où M. Mugabe « devra venir témoigner », a déclaré Temba Mliswa, président de la commission cité vendredi par le journal gouvernemental Herald. En tant qu’ex-président, M. Mugabe jouit d’une retraite dorée. Il vit dans une luxueuse résidence à Harare, bénéficie d’un salaire confortable, d’une flotte de voitures de luxe et de personnel de maison et de sécurité.