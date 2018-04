Nigeria: le président Buhari traite les jeunes de paresseux

Lagos — Le président nigérian, Muhammadu Buhari, est sous le feu des critiques pour avoir reproché dans un discours aux jeunes de son pays de ne vouloir « rien faire » et de profiter de l’argent du pétrole. Ses propos ont déclenché la colère des Nigérians sur les réseaux sociaux, dans un pays frappé par la pauvreté et l’absence de services publics de base, comme la fourniture d’eau courante et d’électricité, bien qu’il soit la première économie d’Afrique de l’Ouest. Jeudi matin, le mot-clic #LazyNigerianYouths (« jeunes Nigérians paresseux ») était repris en boucle sur Twitter, les internautes énumérant les efforts et sacrifices consentis par la jeunesse au moment où le Nigeria traverse une période difficile sur le plan économique.