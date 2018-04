Grogne sociale en Éthiopie

Addis-Abeba — Le nouveau premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a remanié jeudi son gouvernement afin de tenter d’endiguer le mécontentement croissant à l’encontre de la coalition au pouvoir depuis 1991, le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens (EPRDF). M. Abiy, âgé de 42 ans, est le premier premier ministre de l’Éthiopie contemporaine issu de l’ethnie oromo, la plus importante du pays, fer de lance depuis plus de deux ans de manifestations antigouvernementales sans précédent, dont la répression a fait des centaines de morts. Le choix de M. Abiy comme premier ministre par la coalition au pouvoir visait à mettre fin au mouvement de protestation qui secoue la région oromo (ouest et sud) depuis plus de trois ans. Des affrontements l’année dernière entre Oromos et Somalis avaient fait des centaines de morts en Éthiopie et contraint environ un million de personnes à abandonner leur domicile, selon un rapport des Nations unies.