Le Mali attend les hélicos canadiens

Nations unies — L’émissaire de l’ONU au Mali, Mahamat Saleh Annadif, a demandé mercredi au Canada d’accélérer le déploiement des hélicoptères promis à sa force de paix Minusma afin qu’il n’y ait pas de « trou » après le départ en juin des engins allemands qu’ils sont censés remplacer. Le Canada a promis de fournir six hélicoptères alors que « notre déficit d’appareils est de 12 », a-t-il précisé. « Nous manquons d’hélicoptères de transport, de combat », a rappelé le responsable de la Minusma. Cette force comprend quelque 13 000 militaires et policiers. Interrogé sur le besoin exprimé il y a un an par l’ONU d’une force de réaction rapide au sein de la Minusma, l’émissaire onusien a indiqué que le sujet était toujours en discussions avec Ottawa, qui pourrait y participer. « Nous sommes preneurs », mais « on n’a pas encore de réponse » du Canada, a-t-il dit.