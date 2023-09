4 Une activiste autochtone Karra Kinchella est photographiée dans la forêt Pilliga près de Narrabri où une compagnie minière menace les écosystèmes. La forêt de Pilliga est la plus grande forêt indigène restante sur le continent australien. Près de la moitié de la forêt de Pilliga est gérée par le NSW National Parks and Wildlife Service pour protéger cette zone unique, y compris l’habitat d’espèces d’oiseaux des bois en déclin et une importante population de koalas. Marie-France Coallier Le Devoir