L’éducation à la sexualité divise en Europe

La professeure Sandie Bernard, spécialiste de l’éducation à la sexualité à l’école, enseigne en science de l’éducation à l’Université Claude Bernard Lyon 1. Elle a réalisé une grande enquête comparative dans 12 pays pour comprendre la réaction des enseignants et des futurs enseignants à l’éducation sexuelle.

« Nous avions sondé la croyance, le niveau de pratique et le niveau d’études et nous avons pu montrer qu’avec un niveau d’études élevé, les enseignants qui étaient même sur des niveaux de pratique religieuse étaient tout de même OK avec la nécessité que l’école prenne en charge cette éducation à la sexualité, écrit-elle au Devoir. En France, pour avoir aussi questionné les parents, mais à plus petite échelle, les parents les plus réfractaires et les plus virulents (qu’on entend le plus, hélas) semblent finalement minoritaires alors que les autres (que l’on n’entend hélas pas) sont finalement bien contents que l’école prenne en charge cette éducation (pas toujours simple, en effet, de parler d’intimité avec ses enfants). »

Elle ajoute qu’il y a une incompréhension des objectifs et enjeux de l’éducation à la sexualité en milieu scolaire. « Elle est à relier à la santé sexuelle et donc à la promotion de la santé, dit la professeure. L’objectif étant d’accompagner les jeunes dans leur parcours de santé, ici sexuelle, pour les aider à avoir du pouvoir sur leur santé et les rendre acteurs. L’idée étant d’ici de travailler sur les trois axes de la promotion : la prévention, la protection et l’éducation. […] C’est une approche globale, positive et bienveillante qui est à favoriser, l’objectif étant le développement intégral de la personne en fonction de ses potentialités et l’accompagnement de celle-ci vers une évolution de l’attitude et de la motivation pour adopter (ou pas — le choix revenant à la personne, nous ne sommes pas là pour la juger) un comportement favorable à sa santé.