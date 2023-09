Après New York, Volodymyr Zelensky prévoit une visite au Canada

Après son passage au siège des Nations unies à New York, ce mardi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky se prépare à faire un saut au Canada dans les prochains jours pour y rencontrer, entre autres, le premier ministre canadien Justin Trudeau, a confirmé au Devoir une source diplomatique.

La rencontre devrait se tenir vendredi à Ottawa, où le leader ukrainien prévoit livrer une allocution devant les membres du Parlement. Sa visite au Canada doit également se poursuivre avec un arrêt à Toronto.

Il s’agit de la première visite au Canada pour Volodymyr Zelensky depuis le début de la guerre d’invasion lancée en février 2022 par la Russie contre l’ex-république soviétique, mais également une occasion pour le président ukrainien d’exposer une alliance forte entre le Canada et l’Ukraine face à la guerre, et remercier Ottawa pour son aide et son soutien.

Justin Trudeau s’est rendu à Kiev à deux reprises depuis le début de l’année, dont la dernière fois en juin, pour y annoncer un soutien militaire doté d’une enveloppe de 500 millions de dollars.

