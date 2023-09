Le ministre chinois des Affaires étrangères va se rendre en Russie

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, va se rendre en Russie du 18 au 21 septembre pour des discussions consacrées à la sécurité, a annoncé lundi son ministère.

« À l’invitation de Nikolaï Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Wang Yi […] se rendra en Russie pour participer à la 18e séance des Consultations de sécurité stratégique Chine-Russie », indique un communiqué publié sur le site du ministère.

Alliées de longue date, la Chine et la Russie vantent fréquemment leur partenariat « sans limites » et leur coopération économique et militaire appelée à s’intensifier.

Leurs liens se sont encore resserrés depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, que la Chine a refusé de critiquer.

Le mois dernier, le ministre chinois de la défense, Li Shangfu, s’est rendu en Russie et en Biélorussie, et a appelé à une coopération militaire plus étroite entre Pékin et Moscou.

Ces derniers mois, les deux pays ont effectué des patrouilles maritimes et aériennes conjointes, qui ont amené la Corée du Sud à déployer des avions de chasse par précaution.

En mars, le président chinois Xi Jinping avait effectué une visite d’État en Russie. Le président russe Vladimir Poutine doit pour sa part se rendre en Chine en octobre, avait annoncé en juillet un de ses conseillers.

La Chine a cherché à se positionner comme une partie neutre dans la guerre en Ukraine, tout en offrant à la Russie, de plus en plus isolée sur la scène internationale, un appui diplomatique et financier crucial.