Deux navires transportant des hydrocarbures se sont percutés dans le canal de Suez

Deux navires transportant des produits pétroliers et du gaz naturel liquéfié sont entrés en collision sur un tronçon à voie unique du canal de Suez, perturbant brièvement le trafic sur cette importante voie maritime, ont annoncé les autorités égyptiennes mercredi.

L’Autorité du canal de Suez a précisé dans une déclaration que le BW Lesmes, un navire-citerne battant pavillon de Singapour qui transporte du gaz naturel liquéfié, a subi une défaillance mécanique dans ses systèmes de propulsion et de direction mardi soir. Il s’est échoué et le Burri, un pétrolier battant pavillon des îles Caïmans, est entré en collision avec lui à hauteur du kilomètre 144 de la voie maritime.

La collision a perturbé le trafic et les autorités du canal ont déployé leurs remorqueurs pour éloigner les deux pétroliers. Les navires faisaient partie d’un convoi transitant par le canal entre la mer Méditerranée et la mer Rouge.

« Le trafic reviendra à la normale dans les deux directions dans les prochaines heures », a annoncé l’amiral Ossama Rabei, directeur de l’Autorité du canal de Suez.

La société de services Leth Agencies a ajouté que l’incident a retardé le transit de 21 navires en direction du sud qui devaient passer par le canal mardi.

« Tous les membres d’équipages sont sains et saufs et il n’y a eu aucune blessure ni aucune pollution signalée », a déclaré BW LNG AS, l’exploitant du BW Lesmes, dans un communiqué.

Les autorités ont attribué la responsabilité de la collision aux forts courants dans cette partie de la voie maritime.

Environ 10 % du commerce mondial passe par le canal de Suez, qui constitue une source majeure de revenus pour le gouvernement égyptien.