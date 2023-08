Le Conseil de sécurité de l’ONU «condamne les attaques» contre des Casques bleus de Chypre

Le Conseil de sécurité des Nations unies a condamné lundi « les attaques contre des soldats de la paix de l’ONU » par des Chypriotes turcs, dénonçant également une « violation du statu quo » dans la zone tampon avec le lancement de la construction d’une route.

Dans une déclaration publiée après une réunion à huis clos, les 15 membres du Conseil « ont souligné que les attaques contre des soldats de la paix pouvaient constituer un crime en vertu du droit international ».

Un calme précaire régnait lundi dans la zone tampon sur l’île divisée de Chypre, l’ONU ayant accusé vendredi des forces chypriotes turques de s’en être pris physiquement aux Casques bleus qui tentaient de bloquer la construction d’une route controversée.

Le Conseil de sécurité s’est lundi « fortement inquiété du lancement de travaux non autorisés par la partie chypriote turque dans la zone tampon près de Pyla ».

« Cette action est contraire aux résolutions du Conseil de sécurité et constitue une violation du statu quo dans la zone tampon de l’ONU », a-t-il insisté.

Saluant l’arrêt de la construction controversée et le retrait des équipements et personnel, le Conseil de sécurité a appelé toutes les parties à « éviter toute nouvelle action unilatérale ou d’escalade […] qui pourrait augmenter les tensions sur l’île et mettre en danger les chances d’un accord ».