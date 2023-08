385 enfants ukrainiens récupérés en Russie, selon une ONG

Au total, 385 enfants ukrainiens « déportés » en Russie ont été jusqu’à présent récupérés par leurs familles selon un décompte confirmé vendredi par l’association autrichienne SOS Villages d’Enfants, qui participe aux rapatriements.

« SOS Villages d’Enfants soutient les parents en mettant parfois des moyens financiers à disposition ou en les aidant à planifier leur itinéraire », a indiqué à l’AFP la porte-parole de l’organisation, Anna Radl.

« Au total, 385 enfants déportés ont été rapatriés en Ukraine jusqu’à présent, dont 84 avec l’aide de SOS Villages d’Enfants et de leurs organisations partenaires », a précisé l’organisation non gouvernementale, l’un des « trois acteurs » actifs dans ce domaine.

« Souvent, ce sont les enfants eux-mêmes qui appellent à l’aide par exemple via les réseaux sociaux et parfois, les habitants des zones occupées nous donnent des indications », avait écrit jeudi dans un communiqué l’organisation basée à Innsbruck, en Autriche.

Elle forme des travailleurs sociaux et des psychologues pour qu’ils puissent apporter un soutien ciblé aux mineurs et à leurs familles.

La Cour pénale internationale (CPI) a émis en mars un mandat d’arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour le crime de guerre de « déportation illégale » d’enfants.

Selon les chiffres officiels de Kiev, plus de 19 000 d’entre eux seraient concernés.

Avec 2,5 millions de mineurs et leurs proches enregistrés dans 137 pays et territoires en 2022, SOS Village d’Enfants se présente comme « la plus grande organisation mondiale » de ce type.

Les flux financiers vers son antenne russe ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre après la révélation dans la presse d’accusations de prise en charge d’enfants ukrainiens dans des conditions non transparentes.