Au moins 36 morts dans les incendies à Hawaï

Des Canadiens en vacances à Hawaï ont appris que leur vol de retour avec Air Canada a été annulé, car certaines parties de l’île de Maui ont été brûlées par un incendie de forêt dévastateur.

Un communiqué transmis par le transporteur aérien basé à Montréal précise que le dernier vol prévu de Maui à Vancouver a été annulé après que l’accès à l’aéroport ait été fermé.

Air Canada a ajouté qu’un avion plus gros et vide avait décollé de Vancouver mercredi soir, à destination de l’île de Maui, afin de ramener au Canada les vacanciers canadiens bloqués et ceux qui avaient réservé des places sur le prochain vol régulier.

La compagnie aérienne a ajouté qu’elle continuait de surveiller la situation, des vols quotidiens réguliers entre Vancouver et Maui étant toujours prévus. Air Canada met aussi en place une politique de changement de réservation flexible pour les passagers voyageant à destination et en provenance de Maui.

La gouverneure par intérim d’Hawaï, Sylvia Luke, demande aux voyageurs d’éviter de se rendre à Maui.