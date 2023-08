Des milliers de Nigériens dans les rues pour soutenir le coup d’État

Des milliers de personnes ont manifesté dans le calme jeudi à Niamey et dans plusieurs autres villes du Niger en soutien au coup d’État qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum, séquestré depuis huit jours et dont le président américain a exigé la « libération immédiate ».

À Niamey, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à la place de la Concertation, avant de se disperser sans incident à la mi-journée.

Ils sont venus à l’appel du M62, une coalition d’organisations de la société civile « souverainistes », le jour de la fête des 63 ans de l’indépendance du Niger de la France, ex-puissance coloniale qui y dispose de quelque 1500 soldats pour aider à combattre les groupes armés djihadistes qui sévissent dans ce pays.

« À bas la France ! », « Vive la Russie, vive Poutine ! », scandaient notamment les manifestants.

Les accès à l’ambassade française et à d’autres chancelleries proches étaient bloqués par les forces de l’ordre nigériennes, ont constaté des journalistes de l’AFP. Avant la manifestation, Paris avait rappelé « que la sécurité des emprises et celle des personnels diplomatiques sont des obligations au titre du droit international ».

Depuis le coup d’État du 26 juillet dans ce pays producteur de pétrole et d’uranium, les relations avec Paris se sont dégradées. Des incidents dimanche lors d’une manifestation devant l’ambassade de France ont entraîné l’évacuation de plus de 500 Français.

Plusieurs milliers de personnes sont également descendues dans les rues d’Agadez, principale ville du nord du pays, à l’appel de la société civile.

« Policiers, gendarmes et gardes nationaux ont été déployés pour sécuriser certains endroits, dont l’Alliance française », a indiqué à l’AFP un journaliste local.

Selon des sources locales et des images de la télévision publique, des manifestations similaires ont eu lieu à Tillabéri, ville de l’ouest au coeur d’une région régulièrement touchée par des attaques djihadistes, dans la capitale économique Madadi et à Filingué, la ville dont est originaire le chef de la junte, le général Abdourahamane Tiani.

« C’est seulement la sécurité qui nous intéresse », qu’elle soit assurée par « la Russie, la Chine, la Turquie, s’ils veulent nous aider », a affirmé Issiaka Hamadou, jeune entrepreneur qui manifestait dans la capitale. Il ajoute que « nous, on ne veut juste pas les Français qui nous pillent depuis 1960, ils sont là depuis et rien ne change ! À quoi ils ont servi ? »

Préserver « la démocratie »

Aux États-Unis, un des principaux partenaires du Niger avec la France et qui y déploient également un millier de militaires, le président Joe Biden a appelé « à la libération immédiate du président Bazoum et de sa famille, et à la préservation de la démocratie conquise de haute lutte au Niger ».

M. Bazoum, 63 ans, est retenu avec sa famille depuis le jour du putsch dans sa résidence présidentielle. L’électricité y a été volontairement coupée jeudi, a affirmé son parti.

La France a affrété cinq avions depuis mardi pour une opération d’évacuation, terminée jeudi selon le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu : 1079 ressortissants français et étrangers, dont des Européens, « sont désormais en sécurité », a-t-il dit.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont successivement ordonné mercredi et jeudi l’évacuation du personnel non essentiel de leurs ambassades respectives à Niamey.

La situation est tendue avec les partenaires occidentaux et africains traditionnels du Niger depuis que l’ex-chef de la garde présidentielle, le général Abdourahamane Tiani, a pris le pouvoir.

En ligne avec le blocus économique décidé dimanche, le Nigeria a coupé son approvisionnement en électricité au Niger, qui dépend énergétiquement à 70 % de son voisin.

Solidarité putschiste

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), présidée par le Nigeria, a dit se préparer à une opération militaire même si elle a souligné qu’il s’agissait de « la dernière option sur la table ».

S’exprimant devant la presse à Dakar, la cheffe de la diplomatie sénégalaise, Aïssata Tall Sall, a indiqué que son pays participerait à une éventuelle intervention si la CEDEAO décide d’une telle action.

Les chefs d’état-major de l’organisation sont réunis à Abuja jusqu’à vendredi, deux jours avant l’expiration dimanche d’un ultimatum exigeant un retour de Mohamed Bazoum.

En face, le nouveau pouvoir à Niamey a envoyé un émissaire au Mali et au Burkina Faso, deux pays également dirigés par des militaires putschistes, aux prises avec la violence djihadiste et solidaires de leur voisin.

Ils ont affirmé que toute intervention armée serait considérée « comme une déclaration de guerre » à leurs deux pays et entraînerait leur retrait de la CEDEAO.

À Niamey, le général Tiani a déclaré rejeter « en bloc les sanctions » et refuser « de céder à toute menace », dans un discours télévisé mercredi. « Nous refusons toute ingérence dans les affaires intérieures du Niger. »

Il a assuré que les Français, « qui n’ont jamais été l’objet de la moindre menace », n’avaient « aucune raison objective de quitter le Niger ».

Pour l’instant, l’évacuation des soldats français et américains qui participent à la lutte antidjihadiste n’est pas prévue.

Une délégation ouest-africaine veut une résolution « à l’amiable » Une délégation de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) est arrivée jeudi soir à Niamey afin de tenter de trouver une sortie de crise, huit jours après le coup d’État au Niger qui a renversé le président Mohamed Bazoum. La délégation doit « rencontrer les putschistes au Niger pour présenter les demandes des dirigeants de la CEDEAO ». Le président du Nigeria et de la CEDEAO, Bola Tinubu, lui a demandé de « tout faire » pour une « résolution à l’amiable » de la crise au Niger. La CEDEAO a imposé de lourdes sanctions à Niamey et a donné jusqu’à dimanche aux auteurs du coup d’État pour rétablir dans ses fonctions le président élu Mohamed Bazoum, sous peine d’utiliser « la force ». Les chefs d’état-major de la CEDEAO sont réunis à Abuja jusqu’à vendredi, et plusieurs armées ouest-africaines se disent prêtes à intervenir si l’ultimatum n’est pas respecté dimanche. Si les relations sont tendues avec le bloc ouest-africain, elles le sont également avec la France, ancienne puissance coloniale. Jeudi, les programmes de Radio France Internationale et de la chaîne de télévision d’information France 24 ont été interrompus au Niger.