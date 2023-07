Un avion militaire canadien emboutit un A400M de l’armée française à Guam

Un avion de transport militaire canadien a embouti samedi dernier un transporteur français A400 M sur la base militaire américaine de Guam dans le Pacifique, sans faire de victimes, a annoncé mardi le ministère français des Armées.

« Le 22 juillet 2023 à 10 h 30, un avion CC-150 de la Royal Canadian Air Force a accidentellement accroché au sol un avion A400M de l’armée de l’Air et de l’Espace française qui était à l’arrêt sur le parking de la base aérienne américaine d’Andersen sur l’île de Guam », selon le communiqué.

« Les moteurs étant coupés et personne n’étant à bord, aucun blessé n’est à déplorer. Des dommages ont été constatés sur la gouverne de profondeur des deux aéronefs. Des analyses sont en cours pour évaluer les dégâts et procéder aux réparations dans les meilleurs délais. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l’incident », ajoute le gouvernement français.

L’incident a été confirmé par le ministère canadien de la Défense. Il fait « actuellement l’objet d’une enquête par les autorités canadiennes, françaises et américaines de l’armée de l’air ».

L’avion canadien « était à Guam pour ramener des militaires canadiens qui avaient pris part à l’exercice Mobility Guardian », un exercice interallié de transport dans la zone pacifique.

L’A400M était à Guam pour participer aussi à Mobility Guardian, et faisait partie de la mission Pégase 23, une projection de force d’une vingtaine d’aéronefs français en Asie-Pacifique, destinée notamment à renforcer et montrer la présence de la France dans la zone qu’elle appelle « Indopacifique ».

L’immobilisation de l’appareil français, pour une durée indéterminée pour l’instant, n’a pas d’impact sur la conduite de l’exercice Pégase, le personnel et le fret ayant été réparti dans d’autres aéronefs français, a précisé à l’AFP l’Armée de l’Air et de l’Espace.

Quatre A400M sont déployés dans le cadre de Pégase 23, qui s’étale de fin juin à début août, et alors qu’Emmanuel Macron est depuis lundi dans la région, dans le territoire français de Nouvelle-Calédonie, avant de se rendre au Vanuatu et en Papouasie Nouvelle-Guinée.