La Croix-Rouge soupçonnée de collaborer aux déportations d’enfants ukrainiens

La Croix-Rouge se retrouve dans l’eau chaude après que son représentant en Biélorussie, Dmitry Shevtsov, eut admis mercredi sur les ondes d’une télévision locale avoir participé à la déportation de plusieurs centaines d’enfants des territoires occupés de l’Ukraine vers ce pays voisin et allié de la Russie.

Ces rapts de masse, orchestrés en temps de conflit pour des « raisons humanitaires » selon Moscou et Minsk, sont considérés comme un « crime de guerre » par la justice internationale.

Par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, Kiev a d’ailleurs appelé la Cour pénale internationale (CPI) à délivrer un mandat d’arrêt contre ce responsable de l’organisation internationale en affirmant qu’il vient « publiquement d’avouer le crime de déportation illégale d’enfants ».

Joint à La Haye, aux Pays-Bas, par Le Devoir, un responsable du tribunal international n’a pas été en mesure d’indiquer jeudi quelle suite les procureurs allaient donner à cette demande, dans l’immédiat.

Interrogé mercredi par la télévision d’État Belarus 1 depuis la ville de Lyssytchansk, dans la région ukrainienne sous occupation russe de Louhansk, le secrétaire général de la Croix-Rouge biélorusse s’est dit « scandalisé » par les accusations voulant que son pays soit responsable de la déportation d’enfants, rapporte le réseau indépendant polonais Belsat TV. Dmitry Shevtsov a ajouté ne rien faire de plus que de permettre aux enfants ukrainiens « d’oublier les horreurs de la guerre », de « se reposer », de « sentir qu’ils sont sur l’île du bonheur », et ce, dans le respect des valeurs de l’organisation. Il a martelé que « la Croix-Rouge biélorusse a pris, prend et prendra, une part active » à ces déplacements d’enfants vers la Biélorussie, et ce, pour « améliorer leur santé ».

La Croix-Rouge biélorusse, l’organisation caritative la plus importante de ce pays, a admis en juin dernier avoir « sauvé » plus de 700 enfants ukrainiens soustraits des zones occupées par les forces du Kremlin, selon l’agence de presse nationale publique Belta, et ce, dans le cadre d’un projet financé conjointement par Moscou et Minsk.

Le Kyiv Post rapporte que lors d’un précédent voyage en zone de guerre, le représentant de la Croix-Rouge, Dmitry Shevtsov, a été photographié portant des vêtements de camouflage qui arboraient le symbole « Z » des soldats russes et militants proKremlin. Il s’agit d’une « violation de la charte de la Croix-Rouge, qui exige que les membres de l’organisation restent neutres », souligne le quotidien ukrainien.

Enquête et dissociation

Mercredi, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a cherché à prendre ses distances de son secrétaire général au pays d’Alexandre Loukachenko, allié de Vladimir Poutine, en affirmant ne pas avoir été informé de cette « visite à Louhansk et à Donetsk », en Ukraine occupée, dans les derniers jours. Par voie de communiqué, elle assure au passage n’avoir « participé à aucune activité, y compris avec des enfants ».

La FICR ajoute avoir fait part de ses « graves préoccupations » aux dirigeants de son bureau de Minsk et ouvert une enquête « sur les allégations de manquement à l’intégrité » que l’entrevue de son représentant en Biélorussie vient de faire émerger. Elle dit aussi prendre « très au sérieux les actions des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui sont en contradiction avec sa mission humanitaire, ses principes fondamentaux et ses politiques ».

En mars dernier, la CPI a décidé de lancer un mandat d’arrêt contre le président russe, Vladimir Poutine, pour son implication présumée dans l’enlèvement de milliers d’enfants en Ukraine et leur déportation illégale vers la Russie, depuis le déclenchement de sa guerre d’invasion contre l’Ukraine. La commissaire russe aux droits de l’enfant, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, a également été citée à comparaître devant le tribunal international, pour sa participation à ce vaste programme d’enlèvement d’enfants envoyés dans des camps de réhabilitation en Russie. Selon l’Observatoire des conflits de l’Université Yale, il pourrait s’agir d’un projet de reconditionnement culturel, s’inscrivant dans le plan de Poutine de faire disparaître l’Ukraine pour l’empêcher de se rapprocher de l’Occident et mieux l’assimiler à la Russie.

Ironiquement, le Kremlin a admis sa culpabilité en se vantant d’avoir bel et bien encadré le transfert de millions de civils ukrainiens sur son territoire depuis février 2022, dont plus de 720 000 enfants, selon les chiffres portés par les médias russes. Cette migration répondrait à des « motifs humanitaires », prétend Moscou, et servirait à protéger les orphelins et les enfants abandonnés dans les zones de conflit.

Fin juin, l’ex-ministre de la Culture biélorusse, Pavel Latushka, et membre de l’opposition en exil, a indiqué avoir transmis à la CPI des documents prouvant que 2100 enfants ukrainiens ont été déportés illégalement de 15 villes d’Ukraine sous contrôle russe vers la Biélorussie. Le régime dictatorial de Loukachenko a approuvé ces enlèvements, selon lui.

Placée sur le gril par son représentant en Biélorussie, la FICR a reconnu mercredi que cette histoire risquait « d’affecter la confiance dans [son] travail de soutien aux communautés dans le besoin » dans les territoires occupés par la Russie, et ce, où que ces communautés se trouvent du côté de la ligne de front.

« Il est essentiel que toutes les parties du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge conservent leur indépendance à l’égard des gouvernements et des détenteurs d’armes », a-t-elle ajouté.