Début d’une nouvelle semaine de canicule dans l’hémisphère nord

L’hémisphère nord aborde lundi une nouvelle semaine de chaleur accablante, avec plus de 40 °C attendus en Italie et en Espagne, un record de température en Chine et des feux dévastateurs au Canada et en Californie.

Jusqu’à 48 °C sont prévus en début de semaine en Sardaigne, île italienne de la Méditerranée. Et Rome se prépare à atteindre 42 °C mardi, un record absolu pour la capitale.

En Espagne, qui sort d’une semaine déjà étouffante, l’agence météorologique a émis une alerte orange pour lundi, avec 38 °C à 42 °C attendus à travers le pays, des températures « 5 °C à 10 °C au-dessus de la moyenne » estivale.

L’alerte est même rouge (danger extrême) sur certaines zones de l’Andalousie (sud), où le mercure pourrait dépasser 44 ºC.

La situation s’accentuera mardi à certains endroits avec « 10 °C à 15 °C » au-dessus des normales. L’alerte passera au rouge sur trois régions du nord-est (Aragon, Catalogne et l’île de Majorque), avec 42 °C à 44 °C attendus.

Sur l’île de La Palma, dans les Canaries au large des côtes africaines, un incendie, désormais en repli, a ravagé 4000 hectares ce week-end.

L’épisode de chaleur intense doit durer jusqu’à mercredi, avant de céder du terrain à partir de jeudi.

« Tropicalisation du climat »

En Europe, le réchauffement est deux fois plus rapide que la moyenne mondiale, selon les experts, et les pays méditerranéens en souffrent particulièrement.

« L’air chaud qui descend généralement sur le promontoire africain, créant des déserts, s’est déplacé vers l’Europe. En ce sens, on peut parler d’une tropicalisation du climat », explique à l’AFP Claudio Cassardo, météorologue et professeur à l’université de Turin.

À Rome, la chaleur n’a pas découragé les visiteurs, qui font la queue devant le Colisée et le forum romain, malgré un thermomètre indiquant déjà 32 °C à 10 h 30.

« Je viens d’Afrique du Sud, nous sommes habitués à cette chaleur : chez nous il fait parfois jusqu’à 50 °C », affirme Jacob Vreunissen, 60 ans, ingénieur civil au Cap, qui reconnaît toutefois dormir avec la climatisation. « Sinon, on meurt dans la chambre ! »

La situation est parfois plus délicate pour les travailleurs exposés aux très fortes chaleurs.

« Je ne supporte pas la chaleur », confesse Marian, chauffeur de taxi à Bucarest, qui ne souhaite pas préciser son nom de famille.

« C’est pourquoi, demain, j’emmène ma femme et mes enfants à la montagne », ajoute l’homme de 51 ans, regrettant « l’époque où les saisons étaient les saisons en Roumanie », alors que les températures approchaient lundi les 40 °C.

Même son de cloche à Athènes, où Nancy Vikeli se tient en plein soleil de 9 h à 17 h pour vendre des cartes SIM d’une grande compagnie de téléphone.

« Les conditions de travail sont très difficiles », admet la jeune femme. « Nous faisons souvent des pauses pour nous rafraîchir et aller à l’ombre ».

Un incendie de forêt, attisé par des vents forts, s’est déclaré lundi à Kouvaras, à 50 km à l’est d’Athènes, ont annoncé les pompiers grecs, alors que les autorités ont donné l’ordre d’évacuer par précaution plusieurs zones balnéaires.

Après une pointe ce week-end à 44,2 °C dans la région de Thèbes (centre), les températures en Grèce sont légèrement descendues lundi et l’Acropole d’Athènes a rouvert normalement, après trois jours de fermeture aux heures les plus chaudes.

En France, les températures devraient atteindre 40° C mardi dans le Sud-Est, selon Météo-France. Le reste du territoire sera relativement épargné par la vague de chaleur.

Incendies au Canada

Aux États-Unis, les services météo observent une vague de chaleur « oppressante » dans le sud du pays et prévoient plusieurs records de températures.

Dans la célèbre Vallée de la Mort, en Californie, l’un des endroits les plus chauds de la planète, le thermomètre a affiché 52 °C dimanche.

Plusieurs feux très violents dans le sud de l’État ont ravagé plus de 3000 hectares et entraîné l’évacuation de la population.

D’autres régions des États-Unis risquent d’importantes intempéries. « Des orages forts à violents, de fortes pluies et des inondations sont possibles dans plusieurs endroits », notamment en Nouvelle-Angleterre, selon le Service météo national.

Au Canada, plus de dix millions d’hectares ont déjà brûlé cette année, avec 882 feux toujours actifs lundi, dont 579 considérés comme hors de contrôle, selon les chiffres nationaux du Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC).

Deux pompiers sont morts en luttant contre ces mégafeux, selon les autorités.

Intempéries en Asie

Le Japon a émis lui des alertes aux coups de chaleur lundi pour 32 de ses 47 préfectures, qui connaissent des températures proches du record absolu de 41,1 °C atteint en 2018.

« Le climat a clairement changé. Avant, la température [dans la préfecture de Yamanashi, proche de Tokyo] n’atteignait jamais 30 °C. Maintenant, on les atteint facilement », déplore Tomoya Abe, 50 ans, de retour d’un séjour au camping pour fuir son appartement de la capitale « où la température peut monter à 37 °C ».

Le pays fait également face à des pluies torrentielles qui ont fait au moins huit victimes.

En Corée du Sud, les sauveteurs luttaient pour atteindre des personnes piégées dans un tunnel inondé, les fortes pluies de ces derniers jours ayant fait au moins 39 morts.

Face à ce bilan, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol s’est engagé lundi à « complètement revoir » l’approche de son pays face aux phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement climatique.

La Chine a elle franchi un record de température pour une mi-juillet, avec 52,2 °C enregistrés dimanche dans la région aride du Xinjiang (ouest), selon les services météo du pays.

La chaleur est l’un des événements météorologiques les plus meurtriers, a rappelé récemment l’Organisation météorologique mondiale. L’été dernier, en Europe seule, les fortes températures ont causé plus de 60 000 décès, selon une récente étude.