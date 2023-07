Un téléspectateur poursuit Fox News en diffamation

Le téléspectateur est soudainement devenu la nouvelle, et puis tout a dérapé.

Un entrepreneur de l’Arizona, républicain, trumpiste et fidèle de Fox News, vient de déposer une poursuite en diffamation contre le réseau de la droite conservatrice américaine et son ex-animateur vedette Tucker Carlson pour avoir été dépeint à répétition et sans fondement comme un agent infiltré du gouvernement fédéral ayant « aidé à mettre en scène » l’insurrection du 6 janvier 2021 contre le Capitole.

Dans un document déposé cette semaine devant un tribunal du Delaware, Ray Epps — c’est son nom — estime que les « conséquences » de cette campagne « malveillante » ont été « astronomiques » sur son existence et celle de sa femme, Robyn. Il attend qu’un jury établisse la somme en dommage et intérêt qu’il devrait recevoir pour un tel préjudice, tout en rappelant au passage la récente poursuite en diffamation de Dominion Voting Systems contre le réseau télévisuel.

On s’en souvient : Fox a mis fin aux procédures en avril dernier en versant 787,5 millions de dollars à Dominion pour les mensonges proférés en onde contre l’entreprise sur ses machines à voter. Afin de justifier la défaite de Donald Trump, ce matériel électoral avait été présenté, sans preuve comme les vecteurs d’une fraude électorale dont les républicains n’ont jamais réussi à faire la démonstration, par ailleurs.

« Comme Fox l’a récemment appris dans son litige avec Dominion Voting Systems, ses mensonges ont des conséquences », peut-on lire dans la poursuite déposée par M. Epps.

En 53 pages, le document résume le calvaire de ce sympathisant de Donald Trump, ayant voté pour le populiste en 2016 et 2020 soulignent ses avocats. Téléspectateur fidèle de Fox News, convaincu par son réseau préféré en 2020 que Joe Biden avait été élu sur la base d’une fraude électorale, il s’est rendu à Washington en janvier 2021 pour prendre part aux manifestations devant le Capitole.

Sous les harangues de l’ex-président, l’événement s’est rapidement transformé en émeute, puis en insurrection contre le siège du pouvoir législatif américain, où les élus étaient réunis pour certifier le vote confirmant l’élection du démocrate. L’attaque contre un symbole de la démocratie américaine a bouleversé le pays.

Dans les semaines qui ont suivi, Fox News et son animateur vedette ont alimenté une théorie complotiste voulant que l’insurrection ait été orchestrée par un État dans l’État au service des démocrates, et ce, pour faire mal paraître Donald Trump.

Des images détournées de Ray Epps, captées sur place, ont été utilisées par Fox et Tucker Carlson pour justifier cette thèse et présenter cet ex-Marine comme un agent infiltré du FBI incitant les manifestants à entrer par effraction dans le Capitole. Des accusations, sans fondement, dénoncées par M. Epps et ses avocats dans une lettre envoyée à Fox News en mars 2021, mais répétées près de 20 fois par l’ex-animateur vedette dans son émission quotidienne, wagon de tête du réseau conservateur.

Sous serment devant la commission parlementaire enquêtant sur le 6 janvier, la victime de Fox News a réitéré n’avoir aucun lien avec le FBI ou toutes autres agences du gouvernement. L’homme a précisé qu’il était à Washington ce jour-là uniquement à titre de citoyen en colère. Comme des milliers d’autres.

Une vie à l’envers

L’entrepreneur, spécialiste dans l’organisation de mariages en Arizona, assure que cette attention médiatique malsaine et mal informée a compromis ses affaires. Le document déposé en cour expose également une série message haineux et menaces de mort reçues. Ray Epps et sa femme ont dû embaucher des gardes de sécurité, puis vivre cachés, peut-on lire.

« Après avoir détruit la réputation et les moyens de subsistance de M. Epps, Fox est passé à ses autres histoires », alors que le couple s’est retrouvé dans « un véhicule récréatif de 350 pieds carré » pour fuir le « harcèlement » et vivre dans la crainte, peut-on lire. « Fox doit être tenu responsable ».

En avril dernier, dans les jours qui ont suivi le règlement de la poursuite avec Dominion Voting Systems, le réseau Fox News a rompu ses liens avec son animateur vedette, Tucker Carlson, figure emblématique de la droite radicale et conspirationniste américaine.

L’empire médiatique de Rupert Murdoch fait face à une autre poursuite en diffamation de 2,7 milliards de dollars intentée par la compagnie Smartmatic. Tout comme Dominion Voting Systems, elle avait été accusée, sans preuve, mais avec acharnement, par Fox News d’avoir participé à une fraude électorale .

Pour l’avocate Siddartha Rao, la poursuite de Ray Epps est « assez solide » et expose le réseau à des « risques sérieux », a-t-elle dit, citée par The Guardian.

Depuis plus de 20 ans, Fox News est régulièrement pointé du doigt, accusé d’être un des outils utilisés par la droite pour diviser la population américaine et polariser le débat public aux États-Unis, souvent en n’hésitant pas à se placer, de manière partisane, en contradiction totale avec les faits.