L’OTAN sortie de son coma

Il n’est pas nécessaire de regarder très loin derrière pour prendre la pleine mesure du chemin parcouru par l’OTAN, présentée, il y a un peu plus de trois ans, à peine, comme une organisation en « état de mort cérébrale » par Emmanuel Macron. C’était peu avant un autre sommet, celui de Londres, en 2019, devant souligner les 70 ans d’une alliance en train de ne devenir finalement que l’ombre d’elle-même, selon le président français.

Réunis à Vilnius en Lituanie cette semaine, les 31 membres de l’organisation internationale de défense ont finalement conjuré une nouvelle fois le sort, en s’affichant, solidaires, comme les composantes d’une organisation renouvelée par la guerre imposée par la Russie à l’Ukraine.

Une Ukraine qui, elle, espérait beaucoup de ce sommet, mais qui au final, repart malgré tout avec pas mal : elle obtient l’assurance d’une adhésion prochaine à un pacte renforcé que Vladimir Poutine espérait affaiblir pourtant depuis plus de 20 ans.

Mercredi, ce sommet de l’OTAN a fait apparaître, n’en déplaise à l’homme fort du Kremlin, un nouveau forum, hautement symbolique dans les relations entre l’Alliance et l’Ukraine. Baptisé conseil OTAN-Ukraine, l’organe permanent rassemble les 31 pays membres et l’ex-république soviétique. Il va permettre d’y tenir des consultations, mais également d’être convoqué pour répondre à des situations d’urgence.

Bien sûr, le président ukrainien Volodymyr Zelensky aurait espéré mieux, comme il l’a fait entendre lors d’une campagne de communication parfaitement bien orchestrée à Vilnius à l’ouverture de ce sommet. Il y a appelé l’OTAN à lui envoyer une invitation claire et sans ambiguïté à son pays pour rejoindre l’Alliance.

Cela ne s’est pas produit, les dirigeants ayant préféré adjoindre à cette perspective « des conditions » à rassembler : la paix dans le pays en fait partie, tout comme le renforcement de sa démocratisation, de son armée, de ses institutions judiciaires pour combattre la corruption. Entre autres choses.

Le cadre proposé vient toutefois rapprocher les partis, plus que dans le cadre du Partenariat pour la paix de l’OTAN dont l’Ukraine fait partie depuis 1994. Cela vient aussi confirmer la position instable dans laquelle se trouve l’Alliance depuis plus de 500 jours de conflit en Ukraine. Elle n’a d’autres choix que de soutenir ce pays, aux aspirations euro-atlantiques, en faisant très attention de ne pas se laisser embarquer dans un conflit direct et frontal avec le Kremlin.

« Aujourd’hui, nous nous rencontrons sur un pied d’égalité », a déclaré mercredi le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, lors d’une conférence de presse conjointe avec Zelensky. « J’attends avec impatience le jour où nous nous rencontrerons en tant qu’alliés. »

« Nous devons rester en dehors de cette guerre, mais être capables de soutenir l’Ukraine, a ajouté pour sa part le premier ministre belge, Alexander De Croo. Nous avons réussi cet exercice d’équilibre très délicat au cours des 17 derniers mois. C’est dans l’intérêt de tous que nous maintenions cet équilibre. »

Un appui du G7

Depuis le sommet de l’OTAN, le président américain Joe Biden a rappelé mercredi, en conférence de presse, que les États-Unis ne pourraient pas continuer à prospérer sans une Europe sûre et en paix. Il a également insisté sur le fait que « l’avenir de l’Ukraine [était] dans l’OTAN ». Une idée renforcée d’ailleurs par les pays membres du G7, dont le Canada fait partie, et qui ont réitéré leur soutien à Kiev en signant une déclaration commune.

Le texte annonce un soutien militaire à long terme à l’Ukraine pour « dissuader l’agression russe à l’avenir en fournissant des équipements militaires modernes, terrestres, aériens et maritimes ». La chose passe aussi par le partage de « renseignements et la formation des forces ukrainiennes », peut-on lire.

Les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Canada, l’Allemagne, l’Italie et le Japon s’engagent aussi à faciliter un train de réformes afin de permettre à Kiev d’atteindre une « bonne gouvernance nécessaire » lui permettant de concrétiser « ses aspirations euro-atlantiques ».

Sans surprise, l’annonce a été reçue avec indignation par Moscou qui, par la voix habituelle du porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié ce plan d’« extrêmement malavisé et potentiellement très dangereux ».

N’empêche, Amanda Sloat, directrice principale des affaires européennes du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, a assuré mercredi depuis Vilnius que l’ensemble des mesures annoncées par les Occidentaux en soutien à l’Ukraine devrait finir par faire pression sur la Russie, qui devrait comprendre que « le temps n’est pas de son côté », a-t-elle dit, citée par l’Associated Press.

Volodymyr Zelensky en a ajouté plus tard, en promettant que « la prochaine étape », soit l’adhésion de son pays à l’OTAN, va être franchie lors du prochain sommet de l’Alliance, qui doit se tenir à pareille date l’an prochain, à Washington. Selon lui, si son pays remporte la guerre, il va alors remporter de facto son adhésion à l’Alliance et trouver « une unité absolue » pour devenir « membre de l’Union européenne », a-t-il dit.

Une suite logique des choses, pour le président ukrainien, qui, tout en nourrissant les peurs ataviques de la Russie face à l’unité européenne et à l’Occident, pourrait aussi contribuer à faire s’enliser davantage le conflit induit par le Kremlin sur le territoire de l’ex-république soviétique : un prolongement de la guerre ne devenant désormais pour Poutine rien de moins qu’un veto russe à l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN et à son intégration au marché commun européen.