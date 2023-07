Quel visage aura l’après-Poutine?

À 2000 kilomètres de Moscou, le bain de foule. Jeudi dernier, le président russe, Vladimir Poutine, s’est payé un rare contact avec sa population en apparaissant telle une rockstar au milieu d’une foule venue à sa rencontre dans la petite ville de Derbent, au bord de la mer Caspienne.

Moins d’une semaine après avoir fait face à une mutinerie sans précédent orchestrée par son allié de longue date et chef du groupe paramilitaire Wagner, Evgueni Prigojine, Poutine cherche à redorer son image par tous les moyens. Il veut faire oublier les failles de la guerre en Ukraine ainsi que dans le « système Poutine » même, que les frondeurs de Wagner viennent de révéler au grand jour. Un système qui se rapproche un peu plus du point de rupture risquant de faire chuter l’homme désormais affaibli du Kremlin. Et cette question qui désormais s’impose : s’il tombe, qui va être là pour le remplacer ? Voici le portrait des aspirants potentiels tracé par Le Devoir.

Mikhaïl Michoustine, premier ministre de la Russie

C’est dans l’ordre normal des choses. Si Vladimir Poutine devait, de lui-même ou par la force, quitter le Kremlin, Michoustine deviendrait automatiquement président par intérim de la Russie, avec pour mandat de déclencher des élections dans les trois mois suivants. Ce fonctionnaire ordinaire, qui a passé une grande partie de sa carrière au service des impôts de la Fédération de Russie, a des ambitions plus administratives que politiques et devrait ainsi s’en tenir à son strict rôle de transition.

Nikolaï Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité de Russie

Il est un des six hommes du cercle restreint de l’actuel président, mais également celui dont le nom revient en boucle dans les conversations portant sur la succession de Vladimir Poutine. Sans doute pour le pire. En effet, l’ancien chef du FSB, l’agence de renseignement intérieur russe, partage avec Poutine, à qui il a succédé en 1999 à la tête de ce service fédéral, la même haine de l’Occident, celle à la base de l’impérialisme nationaliste qui a entraîné la Russie dans un conflit avec l’Ukraine. Partisan d’une ligne dure, face à l’OTAN comme face aux mouvements d’opposition germant au sein du pays, Patrouchev pourrait ainsi profiter d’une rupture pour imposer la continuité du système Poutine.

Dimitri Patrouchev, ministre de l’Agriculture

Fils de Nikolaï, à 44 ans, ce jeune banquier et politicien, formé à l’académie du FSB, est désormais perçu comme un dirigeant héréditaire de plus en plus crédible pour assurer la survie du régime, en contribuant à son rajeunissement. « Un changement de garde au Kremlin va être l’occasion d’un changement de génération et Dimitri devient dès lors un candidat possible », résume en entrevue au Devoir le spécialiste de la Russie Mark Galeotti, directeur du Mayak Intelligence, joint à Londres. « Tout successeur à Poutine va aussi chercher à mettre fin à la guerre en Ukraine, mais pas à n’importe quelles conditions pour la Russie », un objectif que le jeune politicien, par sa formation et sa filiation, a tout pour atteindre.

Alexeï Dioumine, vétéran du Service de la Garde fédérale

C’est le favori de Poutine à sa propre succession, dit-on, ce qui avantage ce militaire, ex-commandant de forces spéciales russes durant l’annexion de la Crimée en 2014, autant que cela pourrait lui nuire, dans la perspective d’une scission ou d’une guerre de pouvoir au sein du cercle rapproché de l’actuel président russe. Nommé gouverneur de la région de Tula en 2016, ce proche du numéro 1 du Kremlin, qui un jour aurait sauvé la vie de Poutine lors de l’attaque d’un ours, tout en préservant celle de l’animal, serait le mieux placé pour permettre au président de jouir d’une retraite tranquille, toujours proche du pouvoir russe, mais surtout loin des tourments qui pourraient venir de La Haye et de son tribunal pénal international.

Alexandre Bortnikov, directeur du Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB)

À 71 ans, ce spécialiste du contre-espionnage a la feuille de route et tous les stigmates qu’il faut pour succéder à Vladimir Poutine, qu’il a côtoyé dans les années 1970 et 1980 au sein du FSB, avant d’en être nommé le grand patron par l’homme fort du Kremlin en 2008. En 2014, il a été interdit de visa par l’Union européenne pour son rôle actif dans la première invasion de l’Ukraine. En 2021, les États-Unis ont décidé de le sanctionner pour sa participation, selon Washington, à l’empoisonnement de l’opposant politique Alexeï Navalny, mais aussi pour son soutien à la guerre d’invasion lancé par Moscou contre Kiev.

Sergueï Sobianine, maire de Moscou

Il devient de plus en plus possible pour le premier édile de la capitale russe de se faufiler au sommet de l’État à la faveur de candidatures anciennement proéminentes que les événements récents viennent de compromettre lourdement. C’est le cas de celle du grand patron de Wagner, Evgueni Prigojine, dont l’avenir est désormais incertain sur le territoire russe, ou celle du ministre de la défense, Sergueï Choigou, entaché tant par la mutinerie des derniers jours que par son incapacité à faire tomber Kiev plus d’un an après l’invasion russe en Ukraine. Sobianine, 64 ans, a été mis au monde, politiquement, par Poutine, mais dispose à l’international d’une image de « libéral » qui pourrait contribuer à cette désescalade nécessaire pour commencer à penser sortir de la crise géopolitique en cours.

Alexeï Navalny, militant anticorruption

Il faudrait plus que la chute du dictateur Poutine. Il faudrait une véritable révolution en Russie pour porter au pouvoir cette bête noire du régime, victime d’une tentative de meurtre par empoisonnement orchestrée par le Kremlin et actuellement emprisonnée sous des accusations opportunes dans un pénitencier à haute sécurité. Même derrière les barreaux, Navalny continue de dénoncer la violence, la corruption et l’hypocrisie du régime de Vladimir Poutine tout comme la guerre injustifiée lancée contre l’Ukraine. Mardi dernier, son équipe de communication, toujours très active, a ironisé sur Twitter, en se demandant qui, de Navalny ou d’Evgueni Prigojine, à l’origine d’une mutinerie, était le véritable extrémiste menaçant le sommet de l’État russe. Ses chances de marcher sur les traces de Nelson Mandela, pour passer des geôles au Kremlin, restent toutefois très minces. Pour le moment, du moins.