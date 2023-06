L’exil de Wagner comme atout pour Vladimir Poutine

Après la crise, l’opportunité.

L’exil du groupe Wagner et surtout de son grand patron, Evgueni Prigojine, en Biélorussie cette semaine, pourrait n’être qu’une humiliation passagère pour Vladimir Poutine.

C’est qu’après l’affront de la mutinerie avortée menée par ces mercenaires à la solde du Kremlin dans les derniers jours, la reconfiguration spectaculaire qu’elle a induite des forces militaires en présence autour de l’Ukraine, et désormais sur le territoire de Biélorussie, pourrait très vite devenir un atout pour Moscou.

Cette présence du groupe paramilitaire, dont on a appris pour la première fois mardi de la bouche du président russe lui-même qu’il était bel et bien financé à 100 % par le Kremlin, pourrait ainsi aider Poutine à renforcer son emprise sur cette ex-république soviétique. Sous la main de fer du dictateur Alexandre Loukachenko, le pays est tiraillé lui aussi, comme l’Ukraine, entre un rapprochement vers l’Ouest et un attachement à l’Est.

Les hommes de Prigojine viennent aussi renforcer un front militaire au nord-ouest de l’Ukraine, dégarni dans les derniers mois et, ce faisant, se rapprochent aussi de la lisière des pays membres de l’OTAN. Un front que Moscou pourrait utiliser autant pour relancer une nouvelle attaque sur Kiev que pour alimenter sa fronde contre les pays occidentaux que l’homme affaibli du Kremlin provoque de manière récurrente depuis plus d’un an, dans l’espoir de les faire entrer directement dans son difficile conflit ukrainien.

« La Biélorussie a déjà été utilisée comme territoire de transit », commente en entrevue l’analyste géopolitique Vytis Jurkonis, chercheur à la Maison de la liberté (Freedom House), une organisation non gouvernementale versée dans la défense des mouvements démocratiques. Le Devoir l’a joint en Lituanie. « Que ce pays devienne à nouveau une base pour Moscou est une grande source de préoccupation. Autant pour le peuple biélorusse que pour d’autres à travers le monde. »

Mardi, le président de la Pologne, voisine de la Biélorussie, Andrzej Duda, a qualifié de « grave et très préoccupante » cette entrée facile des forces de Wagner sur le territoire de la Biélorussie après la tentative manquée par Evgueni Prigojine de renverser le pouvoir militaire russe à l’approche de l’échéance du 1er juillet. Cette date devait marquer l’intégration forcée de son organisation privée au sein des troupes régulières russes.

Jusqu’à maintenant, toute cette histoire montre des signes de faiblesses chez Poutine qui, en très bon tacticien, pourrait toutefois retourner la situation en sa faveur.

Étrangement, le 25 mars dernier, le déploiement annoncé par Vladimir Poutine d’armes tactiques nucléaires russes sur le territoire de la Biélorussie n’avait pas entraîné le même effroi. L’OTAN et l’Ukraine n’y voyaient alors rien de plus que la menace nucléaire habituelle brandie par Moscou depuis le début de la guerre.

Or, couplée à l’arrivée des mercenaires de Wagner, cette menace prend désormais une autre envergure. « Si Wagner déploie ses tueurs en série en Biélorussie, tous les pays voisins font face à un danger encore plus grand d’instabilité », a assuré mardi le président lituanien, Gitanas Nauseda.

Étoffer les troupes

Au début de la semaine, le média indépendant russe Verstka a indiqué que la Biélorussie s’est lancée dans la construction d’une base militaire pour accueillir près de 8000 soldats du groupe de mercenaires sur 24 000 kilomètres carrés. Ce contingent viendrait porter à 9000 le nombre de militaires liés au Kremlin dans ce pays, soit autant qu’au printemps dernier. Début juin, ils n’étaient plus que 1000.

De Minsk, Alexandre Loukachenko a nié cette information lors d’un discours mardi, parlant plutôt de la mise à la disposition d’un camp militaire désaffecté pour les hommes de Prigojine. Il a ajouté qu’il était toutefois prêt à leur offrir mieux si Wagner le lui demandait.

Selon le dictateur biélorusse, le groupe Wagner ne va pas ouvrir de centres de recrutement en Biélorussie comme il l’a fait en Russie, mais les Biélorusses — tout comme d’autres ressortissants — vont être autorisés à rejoindre les rangs de la formation paramilitaire. L’an dernier, Minsk a créé une milice armée privée inspirée de Wagner, la Gardservis, a dénoncé l’opposition à Loukachenko en exil. Des hauts gradés du groupe de Prigojine ont contribué à la formation de ces troupes.

Même si Wagner semble avoir été pour le moment cantonné dans la région biélorusse d’Asipovichy, à 200 km de la frontière ukrainienne, selon l’Institut pour l’étude de la guerre (ISW), son mouvement possible vers Gomel ou Brest, le long de la frontière avec l’Ukraine, pourrait devenir beaucoup plus problématique. La Biélorussie y construit des fortifications depuis le printemps dernier en plus d’y avoir tenu des manoeuvres militaires en mai.

Il y a deux semaines, lors d’une rencontre avec des blogueurs militaires au Kremlin, Vladimir Poutine a fait planer le doute sur une possible nouvelle marche sur Kiev pour faire tomber le gouvernement de Volodymyr Zelensky. Et ce, après l’échec de son projet en février 2022. À l’époque, les troupes russes étaient passées en partie par la frontière entre la Biélorussie et l’Ukraine. Avec la complicité d’Alexandre Loukachenko.

« Ce qui est certain, c’est que nous avons envoyé un message clair à Moscou et à Minsk : l’OTAN est là pour protéger chaque allié et chaque centimètre carré du territoire de l’OTAN », a indiqué cette semaine Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’organisation, au sortir d’une réunion à La Haye, tout en disant qu’il était « trop tôt » pour porter un « jugement définitif » sur les conséquences du repli stratégique effectué par Prigojine en Biélorussie, après son étrange et bref coup de force.

« À ce point, tout est possible, assure en entrevue le journaliste d’enquête russe Andrei Soldatov, cofondateur d’Agentura.ru. Jusqu’à maintenant, toute cette histoire montre des signes de faiblesses chez Poutine qui, en très bon tacticien, pourrait toutefois retourner la situation en sa faveur. » Si les membres du groupe Wagner acceptent bien sûr de collaborer…

« On leur a offert le choix : certains vont intégrer les forces russes, d’autres pourraient s’enfuir en Afrique ou ailleurs, dit au Devoir le politicologue Alexander Motyl, de l’Université Rutgers. Va-t-il en rester suffisamment en Biélorussie pour commencer une guerre avec l’Ukraine [à partir de là] ? Et Alexandre Loukachenko va-t-il le permettre ? Car s’il le fait, il sait que cela pourrait mettre fin à son régime.