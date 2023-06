Le coup d’un soir d’Evgueni Prigojine

Le temps d’une fin de semaine, l’insurrection du groupe Wagner a eu des allures de coup d’octobre de 1993 pour finalement s’apparenter à une parade militaire de routine. Sans explication claire, le chef des mercenaires, Evgueni Prigojine, a ordonné le retrait de ses troupes et l’abandon de la marche vers le Kremlin samedi. L’attention internationale est aujourd’hui posée sur les efforts de stabilisation du Kremlin et le niveau d’instabilité causé par la crise.

Avant de se mettre en marche vers Moscou avec ses troupes, qu’il a chiffrées à 25 000 mercenaires, Evgueni Prigojine a publié samedi une vidéo décriant la gestion de la guerre en Ukraine. S’attaquant aux justificatifs de la guerre et aux hauts gradés, le leader de la milice armée s’est insurgé contre le gouvernement russe. Il visait particulièrement le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, et le chef d’état-major, Valéri Guérassimov, qu’il accuse d’avoir sacrifié en vain la vie de 100 000 soldats russes en Ukraine.

« Il y a actuellement un brouillard autour de Wagner », résume Dominique Arel, professeur à l’Université d’Ottawa spécialisé dans la politique en Europe centrale, orientale et en Eurasie et membre de la Chaire des études ukrainiennes.

Les déclarations se font rares du côté de la milice privée comme du côté des gouvernements russes et biélorusses. Jusqu’à présent, parmi les hauts gradés russes, seul Vladimir Poutine s’est avancé publiquement. Plus de 10 heures après cette apparition, c’est un silence radio généralisé qui se maintient, laissant les observateurs dans le flou quant à l’impact à moyen terme de cette insurrection.

« Le moral des troupes russes dans cette guerre est déjà assez bas », affirme Dominique Arel. Selon l’expert, la corruption, la désorganisation et même les questionnements sur les bons fondements de cette guerre avaient déjà miné la motivation de l’armée russe et la gifle qu’a représentée cette marche militaire vers Moscou ne va pas arranger la chose. « C’est une profonde humiliation », note le professeur Arel. L’arrivée jusque dans l’oblast de Moscou sans réelle résistance démontre selon lui l’incapacité des hauts gradés russes à gérer une situation de crise.

« Il est peu probable que des changements dans des positions de leadership aient des effets fondamentaux sur la situation », estime-t-il. Alors que certaines rumeurs laissent croire à un licenciement du ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, et du chef d’état-major, Valéri Guérassimov, l’expert doute des répercussions réelles qu’un tel geste pourrait avoir. « Le corps politique russe est un ensemble vieillissant, affirme Dominique Arel. La plupart sont là depuis plus de 15 ans, Poutine a été élu pour la première fois en 2000, ça fait 23 ans qu’il est là. » Puisque c’est la classe politique russe dans son ensemble qui est estropiée par la corruption, le licenciement de quelques cadres politiques russe n’aura pas d’effet marquant, ajoute-t-il.

L’allié chinois et l’opposant américain

La Chine, qui s’était faite discrète aux premières heures de l’insurrection, a finalement pris la parole par le biais du ministère des Affaires étrangères. Comme plusieurs des alliés de Moscou, Pékin note la nature interne de l’insurrection, en soutenant toutefois l’importance de « protéger la stabilité ».

Le vice-ministre des Affaires étrangères russe a atterri dimanche à Pékin pour échanger avec Qin Gan, ministre chinois des Affaires étrangères. Il est encore incertain si la visite du diplomate russe est une réponse directe visant à rassurer l’allié chinois face aux crises internes ou s’il était déjà prévu que les deux hommes politiques se rencontrent ce dimanche.

Redoutant d’être accusés d’implication dans la révolte par le biais d’un commentaire, les États-Unis sont eux aussi restés discrets jusqu’à l’accalmie de ce dimanche. « On n’a pas encore vu le dernier acte », a soutenu le secrétaire d’État, Antony Blinken. Mais « le fait que vous ayez quelqu’un de l’intérieur remettant en cause l’autorité de Poutine et contestant directement les raisons pour lesquelles il a lancé cette agression de l’Ukraine, c’est en soi quelque chose de très puissant ».

De révolutionnaire à exilé

Samedi, Prigojine déclarait fièrement la prise de Rostov « sans tirer un coup de feu ». Au soir, roulant à bord d’un VUS noir, la fenêtre ouverte, l’homme a quitté la ville à la manière d’une vedette. Une foule d’hommes se sont agglutinés dans l’espoir d’obtenir une photo avec l’instigateur de l’insurrection.

La localisation actuelle de l’oligarque demeure pour l’instant inconnue. Dmitry Peskov, porte-parole du Kremlin, a indiqué samedi que Evguéni Prigojine était attendu en Biélorussie. Alors que l’insurrection était toujours en cours, le président Loukachenko revendique avoir agi en médiateur autonome dans un appel dont le contenu est source de suppositions.

La réalité ternit toutefois cette image qu’il tente de se donner. En 2014, la Biélorussie pouvait prétendre avoir une certaine autonomie, mais depuis le vol des élections et l’appel au soutien de Moscou pour mettre un terme aux soulèvements contre Alexandre Loukachenko, le pays apparaît comme un subordonné de la Russie. « Loukachenko est le vassal de Poutine », illustre M. Arel. L’image d’un exil doré en Biélorussie pour Prigojine ne tient donc pas vraiment la route, selon lui.

Maintenant retirées de Rostov-sur-le-Don, les troupes de Wagner sont à la fois soulagées de ne pas avoir à combattre leurs compatriotes et confuses face à la volte-face du leader de l’insurrection, qui les laisse sans réelles explications.

Peuplée de plus d’un million d’habitants, la ville de Rostov-sur-le-Don, qui était le centre de commande de la guerre en Ukraine, est devenue le quartier général de l’insurrection. Pris de court, les citoyens ont eu à côtoyer des hommes de Wagner au visage dissimulé, et avec des fusils d’assaut en bandoulière. Malgré la confusion, les habitants se disent soulagés du départ des mercenaires et reprennent peu à peu leurs activités quotidiennes. Au milieu des rues, les traces des chars d’assaut demeurent cependant, comme seuls témoins de ce mauvais rêve.

Vilnius appelle à « renforcer » le flanc est de l’OTAN Le président lituanien, Gitanas Nauseda, a estimé dimanche que l’OTAN devra « renforcer » son flanc est si la Biélorussie héberge Evgueni Prigojine, le chef du groupe paramilitaire russe Wagner. Le dirigeant du pays balte, qui a des frontières à la fois avec la Russie et la Biélorussie et accueille un sommet de l’OTAN le mois prochain, s’est exprimé après une réunion du conseil de sécurité lituanien consacrée à la rébellion avortée de Wagner contre le Kremlin. Après que M. Prigojine a donné l’ordre à ses troupes de se retirer samedi, Moscou a annoncé que le chef de Wagner quitterait la Russie pour la Biélorussie et qu’il ne ferait l’objet d’aucune poursuite. « Si Prigojine ou une partie du groupe Wagner se retrouve en Biélorussie sans plan ni intentions définis, cela signifie simplement que nous devrons encore renforcer la sécurité de nos frontières orientales », a déclaré Gitanas Nauseda à la presse. « Je ne parle pas seulement de la Lituanie aujourd’hui, mais assurément de l’ensemble de l’OTAN », a-t-il ajouté. M. Nauseda a précisé que la Lituanie allait allouer plus de moyens aux services de renseignement pour évaluer les « aspects politiques et sécuritaires de la Biélorussie ». Il a également indiqué que la Lituanie prévoyait toujours d’accueillir le sommet de l’OTAN le mois prochain et que les mesures de sécurité entourant l’événement ne nécessitaient pas d’être modifiées après les récents événements en Russie. M. Nauseda a jugé que le président russe Vladimir Poutine, après la rébellion armée de Wagner, allait au-devant d’encore plus grandes difficultés, ajoutant : « Le roi est nu. » La rébellion de Wagner est la plus grave crise sécuritaire en Russie et le plus grand défi qu’a dû affronter Vladimir Poutine depuis son arrivée au pouvoir, fin 1999.

Agence France-Presse