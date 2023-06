Le Bureau de la sécurité des transports amorce son enquête sur la tragédie du «Titan»

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a déclaré qu’il enquêterait sur « tous les aspects » qui ont conduit à l’implosion du submersible ayant coûté la vie à ses cinq personnes, près de l’épave du Titanic, au large de Terre-Neuve.

Des responsables du BST ont déclaré aux journalistes que les enquêteurs avaient commencé à interroger l’équipage et certains membres de la famille à bord du Polar Prince, battant pavillon canadien, peu de temps après son amarrage près du bâtiment de la garde côtière canadienne à St. John’s, samedi.

Le navire, appartenant à la Première nation Miawpukek dans le sud de Terre-Neuve, avait remorqué le submersible Titan condamné jusqu’au-dessus du site du Titanic, à environ 700 kilomètres au sud de la capitale provinciale, et avait aidé à le lancer, dimanche.

Cliff Harvey, le directeur des enquêtes du BST pour la marine, a affirmé que son agence procédera à un examen complet de ce qui s’est passé.

« Nous examinons tous les aspects, y compris les navires qui ont été utilisés, l’immatriculation, la construction, la propriété », a déclaré M. Harvey.

La présidente du BST, Kathy Fox, a déclaré que l’objectif principal de « l’enquête canadienne » est d’examiner les problèmes de sécurité et ce qui pourrait être fait pour prévenir un incident similaire à l’avenir. Elle a ajouté que l’enquête ne déterminera pas s’il existe des preuves d’actes criminels ou civils.

Cependant, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a annoncé, samedi, qu’elle lancerait une enquête préliminaire pour déterminer si une enquête criminelle est nécessaire.

Le sergent Kent Osmond a souligné que le corps policier examinait généralement les décès soudains ou inattendus en mer, y compris ceux dans les eaux internationales. Il a reconnu que l’affaire Titan était unique, notant qu’elle ne ressemblait à rien de ce qu’il avait vu au cours de sa carrière policière de plus de trois décennies.

Il a hésité à donner une estimation du moment où l’enquête initiale pourrait se terminer, ajoutant que celle-ci sera probablement complexe.

« Tous les organismes qui seront impliqués ont des mandats différents et des objectifs d’enquête différents, a dit M. Osmond. Nous travaillerons avec eux et il y a probablement des moments où nos enquêtes se croiseront. »

Kathy Fox a déclaré qu’en plus de mener des interrogatoires, une équipe du BST recueillait également des informations à partir de l’enregistreur de données de voyage du Polar Prince et d’autres systèmes contenant des « informations utiles ».

« À ce stade, nous ne sommes pas en mesure de fournir des détails précis sur l’événement ou sur l’enquête qui ne sont pas déjà dans le domaine public », a évoqué Mme Fox.

Elle a déclaré que les enquêtes du BST peuvent généralement prendre de 18 mois à deux ans.

« Nous essayons évidemment de les faire plus rapidement, car nous savons que tout le monde veut des réponses, en particulier les familles et le public », a affirmé Mme Fox, qui a ajouté que le code maritime international prévoyait une collaboration avec d’autres agences d’enquête.

Le Titan a perdu contact avec le Polar Price, une heure et 45 minutes après avoir amorcé sa descente vers l’épave du Titanic qui repose à près de quatre kilomètres sous la surface de l’océan.

Les cinq passagers et membres d’équipage sont présumés morts après que des débris du submersible ont été retrouvés au fond de l’océan, jeudi, à environ 500 mètres de la proue du célèbre paquebot qui a coulé au début du siècle dernier.

L’enquête globale pourrait éventuellement impliquer plusieurs pays. Le propriétaire du Titan, OceanGate Expeditions, est établi aux États-Unis, le submersible était immatriculé aux Bahamas, et les personnes tuées venaient d’Angleterre, du Pakistan, de la France et des États-Unis.

Stockton Rush, le président-directeur général de la société, pilotait le submersible, qui transportait comme passagers le milliardaire britannique Hamish Harding, l’explorateur français et expert du Titanic Paul-Henry Nargeolet, ainsi que l’homme d’affaires pakistanais Shahzada Dawood et son fils de 19 ans, Suleman.

La garde côtière américaine à Boston a déclaré, samedi, qu’elle dirigeait toujours des ressources sur les lieux de recherche, tandis que des véhicules télécommandés continuaient de cartographier le champ de débris.

« Un calendrier pour la récupération future des débris et la démobilisation des actifs n’a pas été établi », a déclaré la lieutenante Anne McGoldrick, dans un courriel.