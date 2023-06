Le Canada forme des techniciens médicaux ukrainiens qui seront envoyés sur le champ de bataille

Des tranchées jonchent le sol, des véhicules militaires se déplacent en trombe et des sons d’explosions et de tirs retentissent. Par moments, la pénombre emplit le champ de bataille reconstitué dans le centre de la Pologne. Au sol, des blessés — acteurs ou mannequins — saignent abondamment après avoir été prétendument touchés par des tirs ou des éclats d’obus. Autour d’eux, des recrues ukrainiennes leur prodiguent les premiers soins sous l’oeil attentif de 12 instructeurs en soins médicaux des Forces armées canadiennes (FAC).

Depuis mars dernier, le Canada participe au programme d’instruction dirigé par la Pologne pour former, à la hâte, des techniciens médicaux ukrainiens qui seront envoyés sur le champ de bataille. Une formation, condensée en trois semaines — alors que celle offerte aux techniciens médicaux au Canada s’étire sur des mois — , qui est axée sur la « survivabilité » au combat.

À travers les quatre modules qui leur sont enseignés, les futurs techniciens médicaux apprennent principalement « à préserver, sur le champ de bataille, la vie [des soldats blessés] jusqu’à ce qu’ils soient conduits dans un centre médical », explique au Devoir Kristina Melvin, l’adjudante des FAC qui est à la tête de l’équipe de formateurs en mission en Pologne.

Pour reproduire le plus fidèlement possible les conditions de stress et d’anxiété ressenties dans le feu de l’action, un centre de simulation a été mis en place. « On est capable de reproduire des sons d’explosion et de tirs, ou d’autres choses, qui peuvent distraire [les futurs techniciens médicaux] et leur causer du stress pendant qu’ils doivent mettre en pratique leurs connaissances », indique-t-elle.

Les mannequins proposent également un plongeon direct dans le réel. « On utilise de l’équipement qui offre une très grande fidélité » quant aux blessures qui peuvent survenir sur la ligne de front, détaille Kristina Melvin. Par exemple, « on peut simuler une blessure à un membre qui saigne, et le saignement ne s’arrêtera que lorsque les recrues mettront suffisamment de pression avec un garrot sur ce membre ».

Pour lutter contre la « triade de la mort » (coagulopathie, acidose et hypothermie), les techniciens médicaux apprennent, en plus de poser un garrot — à eux-mêmes ou à une autre personne — en moins d’une minute pour stopper l’hémorragie, à dégager les voies respiratoires et à lutter contre l’hypothermie qui survient rapidement après un saignement abondant. « On pratique les techniques encore et encore pour s’assurer que ça devienne une seconde nature pour eux. »

Déjà quatre cohortes ont suivi le programme de formation. Et plusieurs techniciens médicaux formés par les troupes canadiennes sont déjà en action. « Les techniques qu’on leur a enseignées sauvent des vies », se réjouit Kristina Melvin. Mais les déchirements sont aussi au rendez-vous, explique celle qui a déjà servi, entre autres, en Afghanistan et en Sierra Leone pour lutter contre l’Ebola. « Plusieurs de nos étudiants partent pour la ligne de front et on comprend les risques qu’ils courent. »

Matériel médical canadien

En plus de l’envoi en Pologne d’instructeurs en soins médicaux, le Canada apporte un soutien pour les soins de santé en Ukraine en ayant fourni 8,5 millions de dollars en financement humanitaire à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) « pour répondre aux besoins vitaux des personnes touchées par la crise en Ukraine », mentionne au Devoir Affaires mondiales Canada. Cette aide a notamment permis la livraison de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales, comme des trousses de traumatologie et de chirurgie d’urgence, du matériel de transfusion sanguine et des trousses sanitaires d’urgence.

La Réserve nationale stratégique d’urgence (RNSU) de l’Agence de la santé publique du Canada a également fait don de 345 000 unités de fournitures essentielles, comme des lits et des couvertures, à l’Ukraine en 2022. « Ces efforts ne compromettent pas la capacité de la RNSU à répondre aux événements de santé publique qui pourraient survenir au Canada », soutient l’Agence de la santé publique du Canada.

Revaloriser le matériel québécois

Au Québec, l’organisme Collaboration Santé Internationale (CSI) — dont la mission est de récupérer et de revaloriser les surplus d’équipements du réseau de la santé du Québec — a envoyé 80 palettes de médicaments, de fournitures médicales et d’équipements en Ukraine par le biais du couloir humanitaire mis en place par la Pologne.

« On donne une deuxième vie aux équipements déclassés qui ne répondent plus aux normes du ministère de la Santé et des Services sociaux », explique Jacques Paradis, directeur général de CSI. Depuis la fondation de l’organisme en 1968, le matériel récupéré qui est toujours fonctionnel est envoyé dans des pays en développement ou dans des communautés dévastées par des catastrophes ou des conflits, comme l’Ukraine.

En plus de ce matériel récupéré, les envois que CSI a faits à l’Ukraine comprenaient des dons provenant de partenaires privés, comme des compagnies pharmaceutiques qui ont offert des médicaments. « Nous avons débuté par l’envoi de barils de médicaments et de matériel médical en mars 2022, précise M. Paradis. Par la suite, nous avons poursuivi notre action humanitaire tout au cours de l’année pour venir en aide aux hôpitaux de Kiev, Lviv, Zaporijjia, Kherson et Zalischyky par le biais de nos différents partenaires en Ukraine. »

Le MSSS indique que parmi le matériel récupéré dans le réseau de la santé qui a été envoyé en Ukraine se trouvent des fournitures pour prendre en charge les plaies (pansements, compresses, plateaux de suture), des boîtes de tubes endotrachéaux et des sondes de gastrostomie.

Solidarité entre collègues

Des initiatives entre collègues médecins ont également surgi. Dès les premiers jours de la guerre, le Centre de chirurgie globale du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) a produit des capsules vidéo traduites en ukrainien pour aider des collègues d’outre-mer qui ont dû, dans l’urgence, apprendre à soigner des blessures de guerre.

« C’était surtout pour aider [des collègues] qui n’étaient pas nécessairement impliqués, dans leur pratique habituelle, dans les soins de guerre, dans les chirurgies traumatologiques ou en réanimation, mais qui ont dû s’impliquer en raison de la gravité de la situation et du volume » de blessés, indique le Dr Tarek Razek, chef du département de traumatologie au CUSM.

Ces capsules ont non seulement servi à transférer des connaissances, mais aussi à démontrer aux médecins ukrainiens le soutien de leurs collègues à l’international. « Il y a beaucoup de collégialité dans le monde médical », affirme-t-il. Une collégialité qui perdure, alors que le Dr Razek dit être en contact régulier, encore aujourd’hui, avec des chirurgiens ukrainiens.