Les questions qu’on se pose sur le sous-marin «Titan»

Le sous-marin Titan a sombré dimanche dans les eaux de l’Atlantique Nord, alors qu’il était la conquête de l’épave du Titanic, avec cinq occupants à bord. Depuis, des recherches intensives ont lieu dans l’espoir de sauver les passagers de cette expédition extrême et coûteuse, qui soulève de nombreuses questions. État des lieux.

Où en sont les recherches ?

Mercredi, des bruits ont été captés sous l’eau par un avion militaire canadien, pendant les opérations de recherche du sous-marin Titan, qui appartient à OceanGate Expeditions. L’entreprise offre depuis 2021 des plongées en direction de l’épave du Titanic pour la somme de 250 000 dollars américains par personne. Les recherches se concentrent ainsi dans le secteur des eaux de l’Atlantique Nord où le tristement célèbre navire a sombré, en 1912, à près de 650 km au large de Terre-Neuve et à 3800 mètres de profondeur.

Or, le temps presse pour retrouver le sous-marin, qui serait en mesure de fournir de l’oxygène à ses occupants pendant une durée maximale de 96 heures. Mercredi avant-midi, heure de l’Est, John Mauger, contre-amiral de la Garde côtière américaine, a indiqué à la BBC qu’il resterait environ 20 heures de réserve d’oxygène dans le submersible d’une longueur de 6,50 mètres.

“We are looking at a period of time about 20 hours from now”

Rear Admiral John Mauger from US Coast Guard says they are putting "all available resources" into search

https://t.co/eaPc2rNgM7 pic.twitter.com/UUuHUQ6AD3 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 21, 2023



Dans ce contexte, les recherches en cours impliquent notamment la Marine américaine, la garde côtière canadienne et américaine, des avions militaires canadiens et américains ainsi que des agences spécialisées. La France a quant à elle envoyé un navire de recherche, qui est équipé d’un robot sous-marin, pour contribuer aux efforts en cours visant à sauver les occupants de ce sous-marin, qui ne peut s’ouvrir que de l’extérieur.

Qui sont les passagers à bord ?

Il s’agit de cinq hommes richissimes issus de quatre pays différents. Parmi eux, on compte Hamish Harding, un homme d’affaires britannique qui n’a pas froid aux yeux. Président-directeur général de l’entreprise de vente de jets privés Action Aviation, l’homme de 58 ans a battu plusieurs records Guinness dans les dernières années. En juillet 2019, il a notamment fait partie d’une équipe qui a réalisé le tour de la Terre en avion le plus rapide tout en passant par les deux pôles. Moins de deux ans plus tard, en mars 2021, il accompagne l’explorateur américain Victor Vescovo au plus profond de la fosse des Mariannes, la partie la plus profonde de l’océan connue à ce jour, à bord d’un submersible de deux places. Cette mission, d’une durée de plus de quatre heures, est la plus longue enregistrée à une telle profondeur, à environ 11 000 mètres au fond de l’océan.

Chris Brown, a friend of British billionaire Hamish Harding, has told Sky News that he is hoping for a miracle as the search for the missing Titan submersible continues.



Latest: https://t.co/OB9RZbLnsf pic.twitter.com/20jcXdrKbF — Sky News (@SkyNews) June 21, 2023



Selon divers médias, dont BFMTV, le Français Paul-Henri Nargeolet compte aussi parmi les passagers qui sont montés à bord du Titan dimanche, avant que celui-ci ne perde contact avec la surface moins de deux heures après avoir entamé sa plongée. L’homme de 77 ans, un passionné du Titanic, est directeur du programme de recherche sous-marine de la société américaine RMS Titanic Inc., qui est propriétaire de la carcasse du paquebot.

Stockton Rush, le président-directeur général de l’entreprise OceanGate Expeditions, qui a organisé cette plongée sous-marine, compte aussi parmi les cinq occupants du submersible recherché. L’entreprise avait mené avec succès en 2021 et en 2022 des expéditions d’observation du Titanic, prisées par certains millionnaires en quête de sensations fortes.

L’homme d’affaires pakistanais Shahzada Dawood et son fils Suleman Dawood complètent la liste des passagers, selon divers médias, dont la chaîne américaine CNN et le quotidien The New York Times.

Le sous-marin Titanétait-il sécuritaire ?

Plusieurs drapeaux rouges ont été levés dans les dernières années par des experts et des employés de l’entreprise OceanGate Expeditions concernant la capacité de ce submersible à plonger de façon sécuritaire à 4000 mètres de profondeur.

L’employé d’OceanGate Expeditions David Lochridge, un pilote de sous-marin, avait fait part en 2018 de ses inquiétudes relatives à la capacité du sous-marin à plonger de façon sécuritaire jusqu’à l’épave du Titanic. Un hublot avait notamment été certifié pour tolérer la pression jusqu’à une profondeur maximale de 1300 m. Cet employé a ensuite été mis à pied, ce qui a mené à des recours judiciaires entre lui et son ancien employeur.

La même année, une trentaine de personnes, dont des chefs de file de l’industrie marine, des explorateurs en haute mer et des océanographes, ont elles aussi sonné l’alarme, dans une lettre acheminée au p.-d.g. d’OceanGate Expeditions. La lettre, citée par le New York Times, prévenait alors que l’approche « expérimentale » adoptée par l’entreprise pourrait entraîner des résultats « catastrophiques » qui auraient « de graves conséquences pour tous dans l’industrie » marine, qui verrait alors sa réputation ébranlée.