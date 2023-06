Les blessures morales des travailleurs de la santé en Ukraine

Ils étaient des infirmières et des médecins prodiguant des soins comme il s’en donne partout en Occident. Puis, du jour au lendemain, ils ont dû soigner des blessures de guerre. Souvent sans formation adaptée, les travailleurs de la santé en Ukraine ont dû se réinventer et improviser — dans le stress, l’urgence et l’insécurité — pour sauver des vies et soigner leurs concitoyens.

Par un hasard inespéré, son fils de 21 ans, qui habitait Boutcha, est rentré à Kiev la veille de l’invasion russe. Puis lorsque des explosions ont retenti peu avant l’aube le 24 février 2022, Oiena Prymak a pris la direction de l’hôpital Okhmatdyt de Kiev, le plus grand hôpital pédiatrique de l’Ukraine, où elle occupe le poste d’infirmière en chef. « Je ne pouvais pas m’imaginer partir et laisser mes patients et mes collègues derrière moi. »

Plusieurs de ses collègues — environ la moitié — ont toutefois fait le choix inverse et ont fui la région. « On ne juge personne. C’est un choix difficile quand tu as une famille et des enfants », glisse la femme de 44 ans.

Au deuxième jour de l’attaque, Oiena a demandé à son mari, à son fils et à sa fille de 14 ans de l’accompagner à l’hôpital. Et ils n’en sont pas ressortis pendant 43 jours. « C’était dangereux de se déplacer à Kiev, alors on a décidé de vivre là », explique-t-elle. À l’hôpital, les besoins étaient immenses : il fallait s’occuper des jeunes patients déjà sur place ainsi que prendre en charge les blessés qui commençaient à affluer.

Photo: Photo fournie

Dans l’urgence, le mari et les enfants d’Oiena ont mis la main à la pâte pour l’aider à réorganiser l’hôpital. Des enfants malades ont été déplacés au sous-sol, à l’abri des bombardements. Des salles d’opération ont été réaménagées à la hâte, également sous la terre. Oiena a mis à profit ses réseaux pour trouver des médicaments, du matériel médical et de la nourriture afin de maintenir l’hôpital à flot. Et l’infirmière en chef a tendu l’oreille vers ses collègues infirmières pour les épauler. « Elles étaient sous le choc et perdues. »

Dès la première nuit, une femme enceinte s’est présentée à l’hôpital et a dû accoucher dans la peur, terrée au sous-sol de l’hôpital. « Donner naissance, ça doit se faire dans le bonheur et la joie. Cette femme était tellement terrifiée que lorsque je lui ai proposé de prendre son bébé pour qu’elle se repose, elle n’a jamais été capable de le lâcher », relate Oiena, les larmes aux yeux.

Pour faire face au chaos des premiers jours, l’hôpital a accueilli des patients de tous âges, et plus uniquement des enfants. « Une famille a essayé d’échapper à l’occupation à Irpin [près de Boutcha, en banlieue de Kiev]. Mais les Russes ont tiré. Seul le mari est arrivé vivant à l’hôpital. On a dû lui amputer la jambe », raconte Oiena avec émotion. Cette famille avait déjà fui l’occupation, cette fois à Louhansk en 2014, lorsque des forces prorusses avaient envahi le territoire. « Elle a essayé une nouvelle fois d’échapper à la guerre, mais l’horreur l’a rattrapée. »

La fatigue, psychologique et physique, accompagne Oiena depuis maintenant près d’un an et demi. « Mais même si c’est très difficile, on ne va jamais céder », assure-t-elle. Les chambres de l’hôpital sont remplies d’enfants — provenant de l’Ukraine tout entière — qui ont dû être amputés ou qui ont des éclats de métal dans la tête. « On pourrait sauver davantage de vies et éviter des amputations si les enfants pouvaient arriver à l’hôpital en avion, mais l’espace aérien est fermé », et donc la durée de transport, par voie terrestre, est beaucoup plus longue, déplore-t-elle.

« Avant, je ne savais pas c’était quoi, haïr. Mais maintenant, je le sais, mentionne Oiena à travers l’écran de son téléphone cellulaire. Chaque jour, je pense que je ne peux pas détester les Russes davantage, mais le lendemain, je les déteste encore plus. »

Premiers soins en santé mentale

Pour la docteure Maya Bizri, une psychiatre libanaise ayant passé une partie de son enfance à Montréal, ces émotions extrêmes que vivent les travailleurs de la santé en Ukraine doivent être vues comme des blessures morales, c’est-à-dire des traumatismes qui surgissent « lorsqu’on est en train de vivre ou de pratiquer son métier dans une réalité qui contredit nos valeurs », explique-t-elle.

Photo: Photo fournie

En zone de guerre comme en cas de catastrophe (pandémie de COVID-19, explosion dans le port de Beyrouth, etc.), les ressources, humaines et matérielles, sont limitées. Les travailleurs de la santé sont donc constamment contraints à prendre des décisions qui ne sont pas optimales pour leurs patients. « La blessure morale peut venir de ces choix », indique la médecin de 36 ans. Des blessures qui peuvent se transformer en honte et en culpabilité. « Mais on peut normaliser ces émotions en en discutant en groupe », ce qui montre, par exemple, que d’autres personnes évoluant dans le même contexte partagent ces émotions.

Ces discussions de groupe font partie des ateliers que la psychiatre a animés au printemps auprès de 38 travailleurs de la santé oeuvrant à Lviv, dans l’ouest de l’Ukraine. À la suite d’une demande formulée par le gouvernement ukrainien à l’organisme MedGlobal, avec lequel collabore la Dre Bizri, celle-ci a offert un corpus de cinq modules pour outiller les travailleurs de la santé de façon à ce qu’ils prennent mieux soin de leur santé mentale, de celle de leurs collègues et de celle de leurs patients.

Les premiers soins en santé mentale leur ont été enseignés, et des outils qui leur serviront à mieux aborder leurs collègues leur ont été offerts. « Il ne faut pas attendre qu’une personne reçoive un diagnostic de dépression majeure ou de trouble de stress post-traumatique pour intervenir. Dès qu’il y a des signes, comme de l’angoisse, de l’insomnie, de l’irritabilité, on peut intervenir », sans avoir une formation en psychiatrie, estime la Dre Bizri.

Celle-ci a également sensibilisé les travailleurs à la nécessité de maintenir une routine en temps de guerre. Des gestionnaires ont, de leur côté, été conscientisés à la problématique de la santé mentale chez leurs employés. « Vous ne pouvez pas avoir un système de santé fonctionnel si vous n’avez pas des soignants qui peuvent prendre soin des patients et être productifs », mentionne la psychiatre.

D’ici peu, d’autres formations devraient être offertes par MedGlobal, mais cette fois, sous la forme d’un transfert de connaissances grâce auquel des Ukrainiens pourront, à leur tour, former leurs collègues.

Les modules seront également adaptés en fonction des commentaires reçus de la part des premiers participants. Ceux-ci ont notamment demandé d’avoir des outils pour faire face à l’alcoolisme de leurs concitoyens. Un problème qui était déjà présent dans le pays avant la guerre, mais dont la prévalence serait grandissante depuis que des bombes pleuvent sur lui.

