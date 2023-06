Xi Jinping salue les «progrès» obtenus avec la visite d’Antony Blinken

Pékin — Le président chinois, Xi Jinping, a salué lundi les « progrès » dans les relations entre la Chine et les États-Unis grâce à une visite à Pékin du secrétaire d’État américain, Antony Blinken, même si de profonds désaccords subsistent entre les deux puissances. Dans un signe d’apaisement très attendu, le chef d’État chinois a reçu son hôte au Palais du peuple. « Les deux parties ont fait des progrès et sont parvenues à des terrains d’entente sur certains points spécifiques », s’est félicité Xi Jinping, sans préciser ces derniers. Les deux parties ont toutefois minimisé les perspectives de grande réconciliation. Selon le secrétaire d’État américain, qui s’est dit « lucide », les onze heures et plus de discussions qu’il a menées en deux jours visaient surtout à rétablir le dialogue.

