Le Canada en partie responsable de la contre-offensive ukrainienne

L’Ukraine reprend peu à peu du terrain sur le champ de bataille grâce, entre autres pays, au Canada. L’armée jaune et bleu a lancé début juin une « contre-offensive » à laquelle participent des milliers de soldats formés et armés par l’OTAN. Quelque 300 militaires canadiens ont participé à cet effort de guerre par procuration en entraînant les troupes ukrainiennes. Le Devoir a pu s’entretenir avec cinq d’entre eux, ainsi qu’avec l’une de leurs recrues.

Artiom s’en va en guerre. L’Ukrainien de 29 ans a commencé sa deuxième semaine de formation militaire. D’ici la fin de l’été, il prendra le chemin du front.

Prendre les armes relevait de l’évidence pour lui. « Tout le monde en ce moment en Ukraine a des amis, des parents, des collègues, des connaissances qui soutiennent par différentes méthodes les forces armées ukrainiennes », raconte au téléphone le jeune homme par le truchement d’un interprète et sous l’oeil attentif d’un instructeur canadien. « […] C’est l’occasion pour moi d’apporter ma contribution à la future victoire. »

Ils sont des milliers de soldats comme lui, la plupart sans aucune expérience militaire préalable, qui vont et viennent depuis des mois dans les bases de l’OTAN, en Angleterre, en Pologne ou en Lettonie. Au fil de ces rotations qui donnent le tournis, le Canada a aidé à préparer 36 000 soldats ukrainiens à la guerre.

Ils seront au total 48 000 à participer à la contre-offensive du printemps, si l’on en croit des documents du Pentagone divulgués il y a quelques semaines. Face à eux : quelque 200 000 Russes, « réservistes mal formés », selon les estimations du renseignement britannique.

Le pari, c’est que la qualité des forces entraînées par l’OTAN surclasse la quantité de soldats déployés par les Russes.

Photo: Valerie LeClair / Forces armées canadiennes

« Dès le départ, on a des leçons absolument basiques et générales sur la façon d’utiliser les armes, détaille le soldat en devenir. Comment les nettoyer, comment opérer avec elles. On a ensuite des leçons de médecine de combat, comment patrouiller, comment déplacer la formation de l’unité. Juste aujourd’hui, on a appris les bases du génie du combat. »

Cet entraînement de base d’une durée de cinq semaines est « extrêmement rapide », concède le soldat canadien chargé de cette instruction, le major Jurgen Miranda. « On parle de ce qu’un soldat canadien obtient en matière d’entraînement en l’espace d’environ un an. »

En terrain miné

Une fois ces fondamentaux appris dans une caserne en Angleterre, Artiom se rendra dans une autre base, en Pologne. S’amorcera alors un entraînement spécialisé de sapeur ou de secouriste d’environ quatre semaines.

Lors d’une journée d’exercice normale, un faux champ de bataille se dresse devant une centaine d’aspirants démineurs, décrit le capitaine Mark Schwarz, instructeur des groupes de génie. Une tranchée tout au loin attend le petit bataillon. Des explosifs neutralisés sont camouflés entre les deux. « [Les recrues] doivent maintenant apprendre à atteindre l’objectif, à dégager leur chemin jusque-là, à se frayer un chemin de la manière qu’ils ont appris, puis à revenir au point de départ », commande le capitaine en anglais.

Photo: Valerie LeClair / Forces armées canadiennes

Bombes occidentales, russes, soviétiques… Toutes les mauvaises surprises sont abordées par les formateurs. À la moindre erreur, l’instructeur canadien avertit la recrue de la maladresse qui, répétée dans quelques semaines, pourrait lui coûter la vie. Une couche de difficulté supplémentaire s’ajoute lorsqu’on additionne à ce travail stressant des bruits de bombes ou de balles qui sifflent.

Tout va très vite pour ce cours spécialisé qui, en temps de paix, aurait duré plusieurs mois.

Photo: Valerie LeClair / Forces armées canadiennes

Le moral et la confiance demeurent néanmoins très élevés, selon les six personnes interrogées individuellement par Le Devoir. « [Les Ukrainiens] sont vraiment motivés. Ils posent des questions tout le temps, explique le capitaine Mark Schwarz. Ils apprennent à un très bon rythme. Plus vite même que nos soldats en quelque sorte. »

Un nouveau standard

L’entraînement au plus haut niveau stratégique donné par les militaires canadiens se déroule dans un petit conteneur installé dans une base en Lettonie.

Une carte est dépliée sur une table au milieu de la pièce sans fenêtre. Huit Ukrainiens encerclent le plan de bataille fictif. La radio grésille des informations tout aussi fictives. Des troupes de reconnaissance ont été surprises par un groupe de soldats russes non répertorié. Les apprentis stratèges se posent une question. Que faire ?

Photo: Melissa Gloude / Forces armées canadiennes

Ce sinistre jeu de guerre s’articule sous les regards du lieutenant-colonel Matthew Johns. « Je suis comme le maître du jeu, comme dans une partie de Donjon et Dragon, compare ce nerd autoproclamé. Je dois comprendre le scénario et puis établir les résultats en fonction de leurs décisions. »

Ces tacticiens ukrainiens doivent composer, comme dans la vie réelle, avec un bataillon ukrainien d’environ 700 soldats. Ces 700 personnes sont divisées en trois compagnies d’infanterie, une compagnie de char, une compagnie d’ingénieur et quatre ou cinq pelotons de spécialistes comprenant chacun entre 30 et 40 personnes.

« Leur tâche est vraiment de gérer le combat, de déplacer une compagnie, de tirer avec l’artillerie sur l’ennemi. Des choses comme ça, explique le lieutenant-colonel Matthew Johns. Toutes les décisions ont des conséquences. Si on utilise notre artillerie, l’ennemi peut nous repérer et riposter. Alors, si on veut l’utiliser, ça doit être pour une bonne raison, parce que c’est un risque. »

Photo: Valerie LeClair / Forces armées canadiennes

À recommencer, jusqu’à la victoire

Voir défiler ainsi des centaines de soldats ukrainiens n’est pas sans ébranler les coeurs endurcis d’instructeurs canadiens. Plusieurs d’entre eux ont dû prendre quelques jours de congé entre les deux derniers contingents pour s’adapter aux horreurs de la guerre. « C’est émotionnel pour les instructeurs de voir leurs étudiants partir, parce qu’il y a une grande possibilité que quelques-uns d’entre eux soient tués. La réalité les a frappés. Ils ont pris deux jours, et après ça, ils ont repris le flambeau », témoigne le lieutenant-colonel Matthew Johns.

Cette mission lancée en 2015 et relancée de plus belle en 2022 semble produire un puissant effet motivateur sur les troupes canadiennes. Cette fois, la menace est « claire », les soldats sont « impliqués dans quelque chose de tangible » et cette guerre représente une « occasion de travailler avec nos alliés », soulignent tous les militaires interrogés.

Photo: Forces armées canadiennes

Quelles sont les chances de victoire des Ukrainiens dans cette contre-offensive ? Artiom, arrêté par le traducteur ukrainien, ne peut pas répondre. Il n’est pas au courant. Il s’agit de la seule question laissée sans réponse. Les représentants des Forces armées canadiennes laissent tout de même transparaître quelques signaux encourageants.

« Je pense qu’on n’a pas vraiment vu encore tout l’impact de nos efforts, parce que les Ukrainiens n’avaient pas la capacité, pas assez de vécu, pas assez d’armes, n’avaient pas une armée assez grande pour le faire. Maintenant, ils sont en train de créer ces capacités, encourage Matthew Johns. Et je crois qu’ils vont nous montrer qu’ils ont vraiment la capacité d’utiliser ces outils. »

Victoire ou pas, le Canada s’est engagé à former des Ukrainiens en Europe au moins jusqu’en 2026. Ou jusqu’à ce que les Ukrainiens n’en aient plus besoin.