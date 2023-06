L’aide s’organise autour des sinistrés du barrage Kakhovka

La destruction du barrage hydroélectrique de Kakhovka, dans le sud de l’Ukraine, a ravagé des dizaines de villages en aval. L’inondation qui s’est ensuivie force l’évacuation de milliers de personnes sur les deux rives du Dniepr, chacune contrôlée par l’un des belligérants. L’aide s’organise, malgré les bombardements qui font toujours rage.

Les secours n’ont pas tardé à affluer après l’inondation vraisemblablement causée par un sabotage des Russes, affirme Roman Medvedev, représentant de la Croix-Rouge à Kherson, contacté par Le Devoir. « On nous fournit tout : eau potable, nourriture, essence, communications, électricité ». Le haut lieu de cette région méridionale se retrouve dans l’eau à l’instar de dizaines de municipalités des environs.

« Il y a une montée non critique du niveau d’eau dans la ville elle-même », témoigne-t-il. « Le nombre de personnes qui souhaite quitter augmente considérablement. Il y a une contamination de l’eau potable que nous puisons dans le sous-sol. Après, les maladies de masse dans la population vont commencer. »

Les régions les plus touchées ont été submergées d’une masse d’eau atteignant 9,1 mètres, affirme sur sa page Telegram la compagnie d’hydroélectricité ukrainienne. « Ce dimanche, le niveau a descendu de 20 cm », précise-t-on.

Photo: Page Facebook de Ruslan Strilets, ministre ukrainien de la Protection de l’environnement et des ressources naturelles

Catastrophe en territoire occupé

La situation est surtout critique dans les dizaines de villages autour de Kherson balayés par les flots, où quelque 10 000 personnes ont dû être évacuées selon les estimations combinées des autorités ukrainiennes et russes.

Le bilan des pertes humaines s’élève à six morts et 35 personnes portées disparues du côté du fleuve contrôlé par les autorités ukrainiennes selon ceux-ci. Dans les territoires occupés par les Russes, les responsables installés par Moscou ont quant à eux fait état cette semaine de huit morts et 13 disparus en liaison avec ce même drame.

Kate Zhuzha, originaire du village jouxtant le barrage désormais détruit, se démène depuis près d’une semaine avec son équipe de l’ONG « Union of Help to Kherson » pour secourir ses compatriotes réfugiés sur les toits depuis des jours.

« Les gens envoient des messages dans des groupes de discussion suppliant d’être secourus. Ils envoient des coordonnées sur Google Maps indiquant où ils se trouvent sur les toits ou où se trouvent leurs proches. La connexion ne fonctionne pas toujours, car ils sont toujours bloqués comme d’habitude. Et donc, la situation là-bas est vraiment horrible », explique-t-elle au Devoir. « J’ai entendu de la famille de mon ami qu’il y avait des corps flottant dans l’eau dans ces villages. C’est à quel point la situation est désespérée. »

Les évacuations deviennent pratiquement impossibles du côté est du Dniepr, contrôlé par l’armée russe. Toute tentative de sauvetage doit se faire « incognito » pour ne pas être repérée par les forces russes qui surveillent le fleuve, cette frontière naturelle qui sépare les deux armées ennemies. « Je viens aussi d’être contacté par une personne qui essaie de voyager du côté libéré vers le côté occupé en bateau. C’est vraiment dangereux parce que la partie russe tire sur ces bateaux. Évidemment, ils pourraient être de [l’armée ukrainienne], mais ils essaient d’y arriver pour sauver des gens », raconte Kate Zhuzha.

Pour preuve, le gouverneur de la région faisait état dimanche de trois morts et 10 blessés dans un bombardement ayant touché un bateau d’évacués.

À cette catastrophe humaine se double une catastrophe environnementale, a souligné en ligne Ruslan Strilets, ministre de la Protection de l’environnement et des ressources naturelles de l’Ukraine. Il estime que la situation dans les parcs nationaux est « critique » et que 30 % des ressources naturelles de la région de Kherson sont menacées de disparaître.

Les animaux aussi Des bénévoles s’activent également pour sauver les animaux pris aux pièges par la montée des eaux, qu’il s’agisse de chats, de chiens, ou de poules. « C’est ce qui nous différencie des Russes. Ils ne pensent qu’à détruire, alors que les Ukrainiens pensent à sauver des vies », tempête Serguiï Loudensky, 31 ans, qui dit avoir sauvé plus d’une centaine d’animaux en trois jours. Lors de ces sauvetages effectués grâce à d’un filet et en équilibre sur des débris flottants, les animaux sont rassemblés dans des cages sur une barque en métal, sorte d’Arche de Noé moderne. Serguiï et son collègue Dmytro Klymenko, 28 ans, savent où aller car les habitants leur envoient les coordonnées de maisons où des bêtes ont pu être piégées. Leur organisation, le « Centre d’aide aux animaux », a vu le jour au début de l’invasion russe de l’Ukraine et s’occupe habituellement des chiens et chats abandonnés dans des villes prises sous les bombardements. Les inondations présentent, elles, un nouveau défi d’autant que Kherson continue d’être visé par l’artillerie russe. Agence France-Presse